Facebook introduce i nickname nei gruppi come Reddit

Meta ha appena lanciato il supporto per i nickname nei Gruppi Facebook, permettendo agli utenti di postare con un username personalizzato invece del loro nome reale. È una deviazione radicale dalla policy di Facebook, che per anni ha insistito che le persone si presentassero sulla piattaforma con il nome che usano nella vita quotidiana.

Facebook copia Reddit, arrivano i nickname nei Gruppi

La funzione permette agli utenti di partecipare ai gruppi in modo più personale mantenendo comunque la privacy, particolarmente nei gruppi dove si vuole la privacy ma si vuole anche costruire una presenza riconoscibile nel tempo. È fondamentalmente quello che Reddit e Discord fanno da sempre. Ci si presenta con uno username, si costruisce una reputazione sotto quel nome, e nessuno sa chi c’è dieto davvero, a meno che si decida di rivelarlo.

La policy del nome reale funzionava quando Facebook era principalmente una rete sociale costruita su relazioni reali con famiglia e amici. Ma l’aggiunta dei Gruppi Facebook ha esteso le interazioni degli utenti per includere sconosciuti online, il che ha reso necessarie maggiori protezioni della privacy. Non tutti vogliono che il loro capo, la loro famiglia, o quel tizio inquietante del liceo sappiano che passano ore a discutere di cospirazioni aliene o a condividere meme di gatti su gruppi specifici.

Dopo aver impostato il nickname in un gruppo, gli utenti possono postare, commentare e reagire sotto quel nome all’interno dei gruppi che supportano la funzione. Questo nasconde il profilo principale e la foto profilo dagli altri membri, ma non dagli admin del gruppo, dai moderatori, o dai sistemi di Facebook stessa.

Come funzionano i nickname

Gli altri membri del gruppo potranno vedere la cronologia completa dei post sotto il tuo nickname in quel gruppo, oltre ai commenti e alle reazioni degli ultimi sette giorni. Facebook suggerirà nickname agli utenti, ma si può cambiare con uno di propria scelta purché rispetti gli Standard della Community e non sia già usato da un altro membro del gruppo. L’azienda suggerirà anche una foto profilo per il nickname, anche se si può scegliere una propria tra quelle disponibili insieme a uno sfondo colorato.

Per accedere alla funzione, si trova l’opzione accanto a “Posta anonimamente” quando si crea un post e poi scegliere l’opzione per personalizzare un nickname. Si può disattivare l’uso del nickname in qualsiasi momento per tornare a postare con il nome reale.

I limiti

Si può cambiare nickname, ma solo una volta ogni due giorni. Inoltre, il nuovo nickname viene applicato retroattivamente a tutti i post, commenti e reazioni precedenti, anche se potrebbe volerci tempo perché appaia su tutti i dispositivi e gruppi. Se si hanno nickname diversi in gruppi diversi, il cambio di nome impatterà solo i post nel gruppo legato a quello specifico nickname.

Gli utenti con nickname non possono usare alcune funzioni come Live Video, condivisione di contenuti specifici, o messaggistica privata. È possibile bloccare altri utenti per nickname, il che è importante considerando che stai interagendo con persone di cui non conosci l’identità reale.

La funzione è disponibile a livello globale, ma richiede l’approvazione dell’admin del gruppo per essere abilitata in ogni gruppo. Ora Facebook sembra aver accettato che, almeno nei Gruppi, l’anonimità parziale tramite nickname è non solo accettabile, ma necessaria per competere.