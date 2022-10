Facebook: nuovi modi per personalizzare il feed

Meta cerca di incrementare il numero di utenti attraverso modifiche all’algoritmo del feed di Facebook. L’ultima novità permette di scegliere quali contenuti devono essere mostrati con maggiore o minore frequenza. L’azienda di Menlo Park ha quindi aggiornato il modello IA ala base del “ranking score”.

Feed di Facebook più personalizzato

Facebook sceglie i contenuti da mostrare nel feed in base all’interazione degli utenti (like, commenti, condivisioni, reazioni e altro). Il modello IA analizza migliaia di segnali per suggerire i contenuti che probabilmente gli utenti vogliono vedere. L’obiettivo della nuova funzionalità è identico, ma stavolta la scelta viene affidata agli utenti stessi.

Periodicamente verranno mostrati due pulsanti sotto post, immagini e video: Show more e Show less. Non è noto come verranno tradotti in italiano, ma il loro scopo è chiaro. Se l’utente clicca/tocca il primo, il ranking score per quel post e per post simili verrà aumentato. Se invece l’utente clicca/tocca il secondo, il ranking score verrà diminuito. Nel feed appariranno quindi più o meno contenuti in base alla scelta.

Le due opzioni verranno in futuro inserite tra quelle visibili quando l’utente clicca/tocca i tre puntini orizzontali nell’angolo superiore destro del post. Attualmente è possibile solo nascondere i post o metterli in pausa per 30 giorni. Meta ha avviato il test della funzionalità anche per i Reels.

Simili opzioni verranno aggiunte alle preferenze del feed. Gli utenti potranno scegliere quanti contenuti devono essere mostrati tra quelli condivisi da amici e familiari, Gruppi, Pagine e personaggi pubblici.