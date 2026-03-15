Facebook: nuovi tool per proteggere i creator

Meta ha annunciato nuovi tool per proteggere i creatori di contenuti originali su Facebook e quindi penalizzare le impersonificazioni. L’azienda di Menlo Park ha contestualmente aggiornato le linee guida per chiarire meglio quali tipi di contenuti sono considerati originali e avviato i test per le nuove modalità di segnalazione dei contenuti copiati.

Meta premia i contenuti originali su Facebook

I creator digitali guadagnano in base ai contenuti pubblicati su Facebook e quindi alle interazioni dei follower. Ci sono però utenti “furbi” che usano i contenuti di altri (anche il loro nome in alcuni casi) per incrementare artificiosamente il numero di follower (fake engagement) e ottenere profitti a spese dei creator. Meta ha svelato i risultati delle misure introdotte nel 2025 e annunciato altre novità.

L’azienda di Menlo Park ha implementato vari tool che consentono di identificare gli impostori, ridurre la visualizzazione dei contenuti non originali (copiati) e bloccare l’accesso alla monetizzazione. Queste misure hanno prodotto risultati molto positivi. Le visualizzazioni e il tempo trascorso a guardare i Reels originali su Facebook sono quasi raddoppiati nella seconda metà del 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. Meta ha inoltre rimosso nel 2025 oltre 20 milioni di account che si spacciavano per famosi creatori di contenuti e le segnalazioni sulle impersonificazioni sono diminuite del 33%.

I creatori di contenuti possono già usare un tool che rileva automaticamente i Reel copiati. Ora sono stati avviati i test per una versione aggiornata del tool che rileva le impersonificazioni, consentendo un invio più semplice delle segnalazioni. Meta ha infine aggiornato le linee guida per definire chiaramente cosa si intende per contenuto originale:

I contenuti filmati o prodotti direttamente dal creatore o dal proprietario di un Profilo o di una Pagina sono considerati contenuti originali su Facebook

I Reel che incorporano contenuti di terze parti sono considerati originali quando l’attenzione si concentra sulla presenza sullo schermo di un creatore che presenta qualcosa di veramente nuovo, come informazioni inedite, analisi o miglioramenti sostanziali ad una trama. Limitarsi a guardare, reagire con espressioni facciali, unire più clip o narrare ciò che è già sullo schermo, senza aggiungere nulla di significativo, è considerato non originale e verrà penalizzato

I contenuti duplicati o che comportano modifiche di poco conto al post di un altro creatore saranno considerati non originali e avranno una priorità inferiore. Ciò include il ricaricamento di post alla cui creazione la Pagina o il Profilo non hanno contribuito, o l’apporto di modifiche di scarso valore al contenuto di qualcun altro, come l’aggiunta di bordi, l’inserimento di didascalie e la modifica della velocità del reel

I contenuti considerati non originali perderanno visibilità, non verranno suggeriti e l’utente non guadagnerà nulla. È possibile presentare appello, se si ritiene che la valutazione di Meta sull’originalità sia sbagliata.