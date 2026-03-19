Facebook prova a soffiare i creator a TikTok e YouTube

Facebook ha un problemino con i creator: i migliori non ci sono. Sono su TikTok, YouTube, Instagram, ovunque tranne che su Facebook, dove il pubblico c’è (eccome) ma i creator più interessanti lo ignorano. La soluzione? Pagarli.

Il nuovo programma “Creator Fast Track”, offre ai creator con un seguito su altre piattaforme fino a 3.000 dollari al mese garantiti per tre mesi, più un boost di visibilità sui Reel e accesso immediato agli strumenti di monetizzazione, senza dover soddisfare i requisiti minimi normalmente richiesti.

Facebook lancia programma per attirare chi ha seguito su TikTok e YouTube, come funziona Creator Fast Track

I creator con almeno 100.000 follower su Instagram, TikTok o YouTube ricevono 1.000 dollari al mese. Per chi ne ha oltre un milione su una di queste piattaforme, il bonus sale a 3.000 dollari al mese. Il pagamento garantito dura tre mesi, durante i quali Facebook aumenta la portata dei Reel del creator per accelerare la crescita del seguito.

Dopo i tre mesi, il bonus monetario si ferma ma il boost di visibilità continua, Facebook promette di continuare ad amplificare i contenuti fino a quando ritiene che il creator abbia trovato il proprio pubblico sulla piattaforma.

La cosa interessante, è che non serve creare per forza contenuti esclusivi per Facebook. Come ha spiegato Yair Livne, VP Creator Product di Facebook, se si hanno dei contenuti che hanno funzionato bene su altre piattaforme, si possono portare anche su Facebook.

In pratica, basta selezionare i migliori video da TikTok, caricarli su Facebook, e incassare il bonus. Facebook sta essenzialmente pagando per contenuti riciclati pur di accaparrarsi i creator sulla piattaforma.

Nel 2025 Facebook ha pagato ai creator quasi 3 miliardi di dollari attraverso i suoi programmi di monetizzazione, un aumento del 35% rispetto all’anno precedente e il massimo storico. Il numero di creator che guadagnano più di 10.000 dollari annuali sulla piattaforma è cresciuto del 30% anno su anno. Il 60% dei pagamenti totali è andato ai Reel, il resto a Storie, foto e post testuali.

Nuove metriche per capire i guadagni

Insieme al programma, Facebook introduce nuove metriche per i creator. Le “visualizzazioni qualificate” mostrano quante visualizzazioni di un contenuto potrebbero generare ricavi, perché non tutte contano (un secondo di visione prima di scorrere via, per esempio, non qualifica). Il “tasso di guadagno” mostra quanto si guadagna approssimativamente ogni 1.000 visualizzazioni qualificate. E le “visualizzazioni non qualificate” spiegano perché certe visualizzazioni non generano ricavi e cosa fare per migliorare i contenuti futuri.