Facebook non funziona? Come risolvere i problemi più comuni

Facebook può rivelarsi problematico durante l’uso quotidiano: a volte non funziona, altre impedisce agli utenti di caricare fotografie, video o semplici post testuali per ragioni apparentemente ignote. Coloro che non hanno un buon rapporto con la tecnologia devono dunque cercare modi per superare gli ostacoli che si presentano sul social network di casa Meta.

Ci pensiamo noi a darvi una mano con una rapida guida alla risoluzione dei problemi più comuni su Facebook.

Facebook non si carica?

Se la piattaforma social non si carica nemmeno, bisogna diagnosticare la causa del problema prima di procedere con la risoluzione. Il primo imputato è Internet: è probabile, del resto, che il vostro smartphone, tablet o computer non risulti connesso alla rete o abbia problemi ad accedervi per colpa di un malfunzionamento lato provider. Pertanto, assicuratevi anzitutto che il vostro Wi-Fi abbia accesso alla rete fissa, oppure che il vostro operatore mobile non stia affrontando un down momentaneo. Banalmente, potreste avere attivato per sbaglio la modalità aereo: controllate anche questo dettaglio!

Se la connessione funziona e potete visitare altri siti Web tramite lo stesso dispositivo dove state cercando di usare Facebook, allora potrebbe trattarsi di un problema dell’app. Provate a chiuderla e riaprirla, eventualmente forzando l’arresto su dispositivi mobili tramite le impostazioni.

Reimpostare la password

Dimenticarsi la password del proprio account è un altro problema non indifferente: può capitare di scordarla se si usano molte combinazioni differenti per i propri profili su vari servizi, oppure se si tratta di un profilo molto vecchio per il quale avete salvato la password su browser o su un account Google.

In tale caso, il consiglio rimane quello di reimpostare la password tramite il pulsante dedicato, mostrato al momento del login via app mobile o su browser Web. Una volta cliccata – o premuta – la stringa interessata, sarà necessario fornire il numero di telefono o la e-mail per ricevere il codice speciale o il link con il quale proseguire con il reset della password.

Non si caricano foto e video?

Come anticipato in apertura, magari Facebook impedisce di caricare una fotografia o un video per motivi apparentemente sconosciuti. Supponendo che non si tratti di un problema di rete, su browser Web il colpevole potrebbe essere l’AD Blocker, popolare estensione che potrebbe entrare in conflitto con il social network e impedire l’utilizzo fluido all’utente. Provate a disattivarla e osservate se il grattacapo si ripresenta.

Altrimenti, controllate il formato del file che volete caricare su Facebook, in quanto non tutti sono supportati ufficialmente: formalmente, Meta consiglia di utilizzare file JPG, BMP, PNG, GIF o TIFF per le foto, o MOV e MP4 per i video. Le dimensioni dei file devono essere inferiori a 15 MB nel caso delle immagini, mentre i video devono fermarsi sotto i 4 GB e durare meno di 240 minuti.