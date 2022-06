Facebook Watch: su Apple TV non è più disponibile

Facebook Watch per Apple TV sembra aver terminato i suoi giorni di gloria. L’app per tvOS adibita alla visualizzazione dei video e dei livestream su Facebook potrebbe infatti essere stata ritirata da Meta, o almeno questo è quel che si evince dalle segnalazioni fatte dagli utenti che nel corso degli ultimi giorni hanno provato a servirsene.

Facebook Watch non funziona più su tvOS

Dopo aver avviato l’applicazione su Apple TV, infatti, viene mostrato un avviso sullo schermo che riporta il seguente messaggio.

L’app Facebook Watch per TV non è più disponibile, ma puoi comunque trovare molti video su Facebook all’indirizzo www.facebook.com/watch

Ovviamente, non esistendo al momento alcun browser per tvOS, il messaggio che compare sullo schermo va interpretato come un invito a usare un dispositivo diverso per poter guardare i contenuti disponibili su Facebook Watch o, al limite, a usare AirPlay per poterli trasmettere sul televisore collegato ad Apple TV.

Allo stato attuale delle cose, non è chiaro se l’app non sia più disponibile a causa di un mero problema tecnico oppure se si tratti di un ritiro definitivo. Nella documentazione relativa, Apple TV viene ancora segnalato come un dispositivo supportato. Per cercare di far chiarezza sulla questione, la redazione di The Verge ha provato a mettersi in contatto con il team di Facebook, ma non ha ricevuto alcuna risposta.

