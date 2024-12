Fai crescere i tuoi risparmi al 3,50% annuo lordo per 4 mesi

Se desideri far crescere i tuoi risparmi senza investirli, ti segnaliamo l’ultima offerta del Conto Deposito di Crédit Agricole, grazie alla quale puoi ottenere il 3,50% annuo lordo per 4 mesi. Il conto è sottoscrivibile sia presso la filiale della propria città sia direttamente online sul sito della banca francese.

Il Conto Deposito è associato al conto online Crédit Agricole, il cui canone è a costo zero per i primi 9 mesi. Disponibile anche la carta Crédit Agricole Visa, una carta di debito utilizzabile per i pagamenti sia in Italia che all’estero senza commissioni. Il tutto può essere gestito dall’app ufficiale della banca, che tra le altre cose permette di richiedere prodotti aggiuntivi ed effettuare pagamenti in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

Per aprire il conto Crédit Agricole è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale della banca.

Far crescere i propri risparmi al 3,50% annuo lordo con Crédit Agricole

Il primo passo da compiere è l’apertura del conto corrente online. Durante la fase di iscrizione, attraverso un modulo dedicato si può richiedere l’aggiunta del Conto Deposito, beneficiando di un tasso annuo lordo fino al 3,50 per le somme vincolate a 4 mesi. In alternativa sono concessi tassi annui lordi al 2,75% e 2,50%, rispettivamente per vincoli a 6 e 9 mesi.

Se ad esempio si depositano 15.000 euro per 4 mesi, l’importo netto a fine vincolo è pari a 15.129 euro, per un guadagno quindi di 129 euro. Scegliendo un vincolo a 6 mesi, gli interessi netti aumentano a 153 euro, mentre con un vincolo a 9 mesi si ottengono 208 euro.

L’offerta del Conto Deposito è vincolata al possesso del conto online Crédit Agricole. L’importo minimo vincolabile è pari a 5.000 euro.