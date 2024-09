Fai crescere i tuoi risparmi con il 4% annuo per 12 mesi di Conto Arancio

Da anni ormai gli interessi che le banche offrono ai loro clienti che scelgono di aprire un conto deposito sono irrisorie, con percentuali spesso e volentieri inferiori all’1%. Ci sono però anche delle eccezioni, di cui è bene approfittare fino a quando disponibili.

Una delle occasioni più importanti in questi giorni per far crescere i propri risparmi è offerta dalla banca olandese ING. La nuova promozione in corso prevede il riconoscimento del 4% annuo lordo per 12 mesi aprendo Conto Corrente Arancio e contestualmente Conto Arancio, il conto deposito di ING.

Come ottenere il 4% annuo per 12 mesi di Conto Arancio

Per ottenere il 4% annuo lordo per i primi 12 mesi sui propri risparmi, fino ad un massimo di 50.000 euro, occorre aprire Conto Corrente Arancio entro il 16 novembre e aggiungere Conto Arancio durante la fase di iscrizione. In seguito, si deve procedere con l’attivazione di entrambi tramite bonifico e l’accredito dell stipendio su Conto Corrente Arancio entro il 31 gennaio 2025. In alternativa allo stipendio è possibile accreditare la pensione, oppure garantire entrate mensili di almeno 1.000 euro.

Sono diversi i vantaggi proposti da Conto Corrente Arancio. Tra questi il conto corrente a canone zero, più le carte, i prelievi e i bonifici gratis. A proposito delle carte di pagamento, al momento dell’apertura del conto si ha la possibilità di scegliere una carta di credito Mastercard Gold con canone gratuito e una carta di debito Mastercard ideale per le spese di tutti i giorni.

Per aderire all’iniziativa di ING è necessario aprire Conto Corrente Arancio tramite questa pagina del sito ufficiale.