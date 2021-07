Fai crescere la tua attività con soli 10 euro grazie al corso di Domestika

Ciò che vogliamo proporti in questo articolo, è una soluzione per far crescere la propria attività commerciale, o avviarne una con il piede giusto. Si tratta del corso su Google Ads e Facebook Ads di Domestika, una guida pratica per fruire dei vantaggi che internet può offrire per il tuo business.

Videocorso per Google Ads e Facebook Ads: caratteristiche

Ormai è chiaro a tutti quanto internet, ed in particolare i social media, influenzino la nostra vita quotidiana. Per lavoro, svago, intrattenimento, o semplicemente per tenerci in contatto, tutti siamo costantemente connessi. Questa è la ragione per cui riuscire ad utilizzare la rete per pubblicizzare la propria attività risulta un enorme vantaggio, in alcuni casi addirittura indispensabile. Il videocorso di Domestika ti insegnerà a condurre delle vere e proprie campagne pubblicitarie in pochissimo tempo. Si tratta di 25 lezioni, per un totale di circa 4 ore in cui imparerai a sfruttare le infinite possibilità che Facebook, Instagram e Google offrono per le attività commerciali.

Non è necessaria alcuna conoscenza di base, il corso fornisce tutti gli strumenti utili anche a chi non si è mai cimentato in questo tipo lavoro. Al termine sarai in grado di creare le tue campagne per far crescere la tua attività sulle tre piattaforme. Inoltre, avrai tutte le competenze per analizzare e valutare i dati in modo da poter progredire autonomamente anche sul piano del marketing. Una soluzione semplice, veloce ed efficace per chi intende costruire un progetto ben strutturato ed ottimizzare costantemente il proprio lavoro. Da non sottovalutare, infine, che il corso sarà disponibile a tempo illimitato una volta acquistato, e quindi non presenta vincoli di tempo.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 75%, il corso è disponibile sul sito di Domestika soli 9,90 euro.