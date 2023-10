Fai crescere la tua azienda nel mondo con Revolut Business

Hai un’attività che richiede spesso di inviare denaro o accettare pagamenti esteri? Prova il conto corrente Revolut Business e scopri come risparmiare, avendo il pieno controllo delle tue spese. Si tratta di un conto dedicato alle aziende e ai liberi professionisti che offre la possibilità di inviare denaro in tutto il mondo e accedere ai propri fondi in più di 25 valute. Revolut Business è già stato scelto da oltre 30 milioni di clienti nel mondo per le sue tariffe competitive. Se effettui un bonifico ad un altro conto Revolut, non pagherai alcuna commissione. Se invece effettui l’operazione verso un conto terzo, le commissioni saranno soltanto dello 0,3%. Non verranno addebitate altre commissioni nascoste e ogni costo è visibile prima dell’invio di denaro.

Migliora i tuoi affari e risparmia con Revolut Business

L’altro punto forte di Revolut Business è la velocità. Tutti i bonifici che effettui o che ricevi arrivano in breve tempo (spesso anche entro meno di un’ora). Potrai seguire in tempo reale il tracking dei bonifici, per avere sempre tutto sotto controllo. Con l’apertura del conto potrai anche richiedere carte fisiche e virtuali per te e il tuo team. Puoi impostare limiti di spesa, tracciarle, bloccarle o decidere dove possono essere utilizzate. Inoltre, puoi semplificare la contabilità poiché il servizio ricorda ai dipendenti di presentare le ricevute. Se usi le carte aziendali all’estero, puoi pagare in valuta locale con più di 150 valute al tasso di cambio reale. Infine, tutte le carte sono protette dal protocollo 3D Secure, con limiti di spesa per le carte contactless. In questo modo potrai mantenere i tuoi soldi sempre al sicuro.

Revolut Business offre diversi piani. Il primo è Free, gratuito, ma con funzionalità base. Il secondo è Grow. Il costo è di 19 euro al mese (con possibilità di risparmiare fino al 24% sul piano annuale). Questo piano consente di ottenere 5 pagamenti internazionali e 100 nazionali senza commissioni, effettuare pagamenti in blocco e tanto altro. Il terzo è Scale, al prezzo di 79 euro al mese (con possibilità di risparmiare fino al 21% sul piano annuale). Questo piano ti offre 25 pagamenti internazionali e 1000 nazionali senza commissioni, possibilità di cambiare 50.000 euro in altra valuta al tasso di intercambio 2 carte metal gratis e tanto altro. L’ultimo piano, Enterprise, è completamente personalizzabile e si adatta alle tue esigenze. Sei pronto a rivoluzionare la tua gestione della tua azienda? Scegli Revolut Business.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.