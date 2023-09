Carta Revolut Pro, la carta pensata per i liberi professionisti

Chi non vorrebbe guadagnare mentre spende? Negli ultimi tempi si è sentito parlare tanto del cashback, un sistema che ti premia con una percentuale di quanto hai speso. Ma quasi tutte le piattaforme ti limita ai loro partner.

Fortunatamente, c’è una soluzione che ti offre una percentuale di cashback illimitata: Revolut Pro.

Questa fintech britannica ti permette di ricevere fino all’1,2% di cashback ogni acquisto effettuato con la carta.

Che tu stia comprando beni, prenotando viaggi o facendo la spesa al supermercato, riceverai sempre una percentuale sul tuo totale.

I liberi professionisti adesso hanno Carta Revolut Pro

Revolut Pro è la soluzione ideale per i professionisti autonomi, gli appaltatori, le attività secondarie e le ditte individuali che cercano strumenti semplici e convenienti per gestire le proprie finanze. Oltre all’1,2% di cashback, la piattaforma offre una serie di vantaggi unici.

In particolare, per coloro che gestiscono un’attività in proprio, Revolut Pro consente di ricevere e accettare pagamenti in un istante, ovunque si trovano, grazie ai codici QR e ai link di pagamento.

Inoltre, c’è anche la possibilità di creare fatture personalizzabili tramite i modelli predefiniti da Revolut, tracciarle e inviarle in pochi secondi. Ciò rappresenta un’ulteriore comodità per gli utenti.

Revolut Pro offre altri vantaggi utili per chi lavora con clienti stranieri o viaggia spesso per lavoro:

puoi pagare all’estero con la valuta locale e con tassi di cambio molto convenienti;

e con tassi di cambio molto convenienti; puoi inviare bonifici internazionali con ottimi tassi di cambio;

con ottimi tassi di cambio; puoi cambiare denaro in ben 29 valute diverse in pochi secondi.

Revolut è un’applicazione che ha molte funzioni utili. È come un centro finanziario dove puoi controllare i soldi che guadagni e quelli che spendi, senza confondere il lavoro con la tua vita privata.

Se apri un conto Revolut Pro, riceverai una carta di debito Pro gratis. Se la usi per fare acquisti, riceverai un po’ di soldi indietro, fino all’1,2% di cashback su ogni spesa affrontata.

