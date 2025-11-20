 Fai da te a prezzi folli su Amazon con la Settimana del Black Friday
Scopri tutte le offerte a prezzi folli dedicate al fai da te per la casa e la domotica su Amazon con la Settimana del Black Friday 2025.
Dai un’occhiata a tutte le offerte dedicate al fai da te per casa e domotica disponibili su Amazon grazie al Black Friday 2025. Ti attendono affari incredibili da prendere subito al volo! Potrai risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Waterdrop TSU 0,01μm Filtraggio dell’Acqua Sistema Sotto il Lavandino Con Ultrafiltrazione, Capacità Elevata a 3 Stadi a soli 152,99 euro!

Waterdrop TSU 0,01μm Filtraggio dell'Acqua Sistema Sotto il Lavandino Con Ultrafiltrazione, Capacità Elevata a 3 Stadi, Pannello Intelligente, Nessuna Acqua di Scarico, Ridurre i PFAS, PFOA/PFOS

Waterdrop TSU 0,01μm Filtraggio dell’Acqua Sistema Sotto il Lavandino Con Ultrafiltrazione, Capacità Elevata a 3 Stadi, Pannello Intelligente, Nessuna Acqua di Scarico, Ridurre i PFAS, PFOA/PFOS

152,99219,99€-30%

Vedi l’offerta

Bosch Trapano battente-avvitatore a batteria Universal Impact 18V a soli 99,98 euro!

Bosch Trapano battente-avvitatore a batteria UniversalImpact 18V (1 Batteria, sistema 18 Volt, in Valigetta) – Amazon Exclusive

Bosch Trapano battente-avvitatore a batteria UniversalImpact 18V (1 Batteria, sistema 18 Volt, in Valigetta) – Amazon Exclusive

99,98134,99€-26%

Vedi l’offerta

COMFEE’ D50-15ED3 Scaldabagno Elettrico Murale ad Accumolo 50 L a soli 179,99 euro!

COMFEE' D50-15ED3 Scaldabagno Elettrico Murale ad Accumolo 50 L – Sopra lavello ad accumulo — compatto facile da installare

COMFEE’ D50-15ED3 Scaldabagno Elettrico Murale ad Accumolo 50 L – Sopra lavello ad accumulo — compatto facile da installare

179,99249,99€-28%

Vedi l’offerta

tado° termostato intelligente X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker a soli 59,98 euro!

tado° termostato intelligente X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te

tado° termostato intelligente X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te

59,9899,99€-40%

Vedi l’offerta

Waterdrop G3P600 Osmosi Inversa Sistema a soli 379 euro!

Waterdrop G3P600 Osmosi Inversa Sistema, Certificato NSF/ANSI 58 e 372, Sotto il Lavello, Riduzione dei TDS, 600 GPD, 2:1 da Puro a Scarico, Rubinetto LED Intelligente

Waterdrop G3P600 Osmosi Inversa Sistema, Certificato NSF/ANSI 58 e 372, Sotto il Lavello, Riduzione dei TDS, 600 GPD, 2:1 da Puro a Scarico, Rubinetto LED Intelligente

379,00549,99€-31%

Vedi l’offerta

Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore Controllo remoto Risparmio energetico a soli 119,99 euro!

Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore, Controllo remoto, Risparmio energetico, Pacchetto riscaldamento collettivo, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google NVP-AMZ

Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore, Controllo remoto, Risparmio energetico, Pacchetto riscaldamento collettivo, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google NVP-AMZ

119,99199,99€-40%

Vedi l’offerta

Ring videocitofono a batteria a soli 39,99 euro!

Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) (2024) | Visuale a figura intera | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | con batteria integrata I Ring Home: 30 gg. prova gratuita

Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) (2024) | Visuale a figura intera | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | con batteria integrata I Ring Home: 30 gg. prova gratuita

39,9999,99€-60%

Vedi l’offerta

Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart a soli 18,99 euro!

Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione

Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione

18,9924,99€-24%

Vedi l’offerta

Termostato Wi-Fi a batteria con 2 fili a soli 41,51 euro!

Termostato Wi-Fi a batteria con 2 fili, controllare per la caldaia a gas, termostato Tuya programmabile giornalmente, compatibile con controllo vocale di Google e Alexa.W506 3A

Termostato Wi-Fi a batteria con 2 fili, controllare per la caldaia a gas, termostato Tuya programmabile giornalmente, compatibile con controllo vocale di Google e Alexa.W506 3A

41,5147,99€-14%

Vedi l’offerta

Foppapedretti Tialzo sgabello pieghevole a soli 99,99 euro!

Foppapedretti Tialzo sgabello pieghevole, Noce

Foppapedretti Tialzo sgabello pieghevole, Noce

99,99175,00€-43%

Vedi l’offerta

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 nov 2025

Osvaldo Lasperini
20 nov 2025
