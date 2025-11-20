Fai da te a prezzi folli su Amazon con la Settimana del Black Friday

Dai un’occhiata a tutte le offerte dedicate al fai da te per casa e domotica disponibili su Amazon grazie al Black Friday 2025. Ti attendono affari incredibili da prendere subito al volo! Potrai risparmiare senza rinunciare alla qualità.
Waterdrop TSU 0,01μm Filtraggio dell’Acqua Sistema Sotto il Lavandino Con Ultrafiltrazione, Capacità Elevata a 3 Stadi a soli 152,99 euro!
Waterdrop TSU 0,01μm Filtraggio dell’Acqua Sistema Sotto il Lavandino Con Ultrafiltrazione, Capacità Elevata a 3 Stadi, Pannello Intelligente, Nessuna Acqua di Scarico, Ridurre i PFAS, PFOA/PFOS
152,99€219,99€-30%
Bosch Trapano battente-avvitatore a batteria Universal Impact 18V a soli 99,98 euro!
Bosch Trapano battente-avvitatore a batteria UniversalImpact 18V (1 Batteria, sistema 18 Volt, in Valigetta) – Amazon Exclusive
99,98€134,99€-26%
COMFEE’ D50-15ED3 Scaldabagno Elettrico Murale ad Accumolo 50 L a soli 179,99 euro!
COMFEE’ D50-15ED3 Scaldabagno Elettrico Murale ad Accumolo 50 L – Sopra lavello ad accumulo — compatto facile da installare
179,99€249,99€-28%
tado° termostato intelligente X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker a soli 59,98 euro!
tado° termostato intelligente X, controllo del riscaldamento tramite app e smart speaker (Alexa, Siri, Google Assistant), installazione fai da te
59,98€99,99€-40%
Waterdrop G3P600 Osmosi Inversa Sistema a soli 379 euro!
Waterdrop G3P600 Osmosi Inversa Sistema, Certificato NSF/ANSI 58 e 372, Sotto il Lavello, Riduzione dei TDS, 600 GPD, 2:1 da Puro a Scarico, Rubinetto LED Intelligente
379,00€549,99€-31%
Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore Controllo remoto Risparmio energetico a soli 119,99 euro!
Netatmo Starter Pack Valvole Smart Wifi per Radiatore, Controllo remoto, Risparmio energetico, Pacchetto riscaldamento collettivo, Compatibile con Amazon Alexa, Apple e Google NVP-AMZ
119,99€199,99€-40%
Ring videocitofono a batteria a soli 39,99 euro!
Ring videocitofono a batteria (Battery Video Doorbell) (2024) | Visuale a figura intera | Installazione semplice fai-da-te (5 min.) | con batteria integrata I Ring Home: 30 gg. prova gratuita
39,99€99,99€-60%
Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart a soli 18,99 euro!
Tapo P105(2-pack) Presa Smart Italiana, WiFi Intelligente Smart Plug, Controllo Vocale, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto Tramite APP Tapo, Tempo di Preselezione
18,99€24,99€-24%
Termostato Wi-Fi a batteria con 2 fili a soli 41,51 euro!
Termostato Wi-Fi a batteria con 2 fili, controllare per la caldaia a gas, termostato Tuya programmabile giornalmente, compatibile con controllo vocale di Google e Alexa.W506 3A
41,51€47,99€-14%
Foppapedretti Tialzo sgabello pieghevole a soli 99,99 euro!