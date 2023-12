Fai delle Crepes perfette grazie alla Crepe Maker Fun di Cecotec in SCONTO!

Grazie alla piastra realizzata in acciaio inossidabile di alta qualità, si garantisce una distribuzione uniforme del calore per una cottura perfetta delle crepes. La sua facilità di pulizia è un ulteriore vantaggio, e potrai comodamente mettere la piastra in lavastoviglie per una pulizia senza stress.

Con un generoso diametro di 38 cm, la piastra ti consente di creare crepes XL, ideali per deliziose colazioni o merende da condividere con la famiglia e gli amici. Il rivestimento antiaderente semplifica la preparazione delle crepes e la pulizia della piastra, eliminando la necessità di aggiungere grassi durante la cottura.

La regolazione di temperatura della Crepe Maker Fun ti offre il controllo totale sulla cottura, permettendoti di adattarla alle tue preferenze. Scegli la temperatura perfetta per creare crepes sottili e croccanti o opta per una temperatura più bassa per crepes più spesse e morbide.

La Cecotec Crepe Maker Fun non solo si distingue per le sue prestazioni, ma include anche pratici accessori come il rullo spalmatore di impasto che ti aiuterà a distribuire uniformemente l’impasto sulla piastra, mentre la spatola inclusa semplifica la fase di giratura delle crepes senza rischio di rottura. Infine, la spia luminosa integrata segnala quando è pronta per iniziare la magia della cottura.