 Fai il pieno di Laptop, Tablet e Stampanti al Black Friday Amazon
Oggi è il giorno perfetto per fare il pieno di laptop, tablet e stampanti al Black Friday di Amazon grazie ai migliori prezzi di sempre.
Questo è il giorno perfetto per fare il pieno di laptop, tablet e stampanti. Si tratta di un’occasione unica da prendere al volo. Le migliori marche ti stanno aspettando. Scopri le migliori offerte al Black Friday di Amazon per risparmiare senza rinunciare alla qualità.

Apple iPad Air 11” con chip M3 a soli 533 euro!

BlackFriday
Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

Apple iPad Air 11” con chip M3: Apple Intelligence, 128 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Grigio siderale

BlackFriday

533,99669,00€-20%

Vedi l’offerta

Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 169 euro!

BlackFriday
Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0

Samsung Galaxy Tab A9+, Display 11.0″ TFT LCD PLS, Wi-Fi, RAM 8GB, 128GB, 7.040 mAh, Qualcomm SM6375, Android 13, Navy, [Versione italiana] 2023

BlackFriday

169,00199,00€-15%

Vedi l’offerta

ASUS Vivobook Notebook con Monitor da 15.6 a soli 429 euro!

BlackFriday
ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6

ASUS Vivobook 15 F1504VA#B0F2HXKTKY, Notebook con Monitor da 15.6″ Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ 5 120U, RAM 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Home, Blu

BlackFriday

429,00599,00€-28%

Vedi l’offerta

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Chromebook 14″ FHD a soli 198,99 euro!

BlackFriday
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Chromebook 14

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook Chromebook 14″ FHD (1920×1080), MediaTek Kompanio 520, 8GB RAM, 128GB eMMC, ChromeOS, WiFi 6 – Abyss Blue, Esclusiva Amazon

BlackFriday

198,99249,00€-20%

Vedi l’offerta

Epson EcoTank ET-2862 Stampante Multifunzione 3-in-1 a soli 161,49 euro!

BlackFriday
Epson EcoTank ET-2862 Stampante Multifunzione 3-in-1 A4, Serbatoi Ricaricabili Alta Capacità, 4 Flaconi Inclusi pari a 4500pag B/N 7500pag Colore, Display LCD USB Wi-Fi/Direct Fronte/retro, Nero

Epson EcoTank ET-2862 Stampante Multifunzione 3-in-1 A4, Serbatoi Ricaricabili Alta Capacità, 4 Flaconi Inclusi pari a 4500pag B/N 7500pag Colore, Display LCD USB Wi-Fi/Direct Fronte/retro, Nero

BlackFriday

161,49182,99€-12%

Vedi l’offerta

Tablet 10 Pollici Android 15, 30GB RAM+64GB a soli 89,99 euro!

BlackFriday
2025 AI Tablet 10 Pollici Android 15, 30GB RAM+64GB ROM(TF 2TB), 8 Core 2.0 Ghz, 5G+2.4G Wi-Fi, BT 5.0, 8MP+5MP, Cast, 1280 * 800 FHD, Widevine L1, GMS Tablet PC con Tastiera e Mouse,Caso (Oro rosa)

2025 AI Tablet 10 Pollici Android 15, 30GB RAM+64GB ROM(TF 2TB), 8 Core 2.0 Ghz, 5G+2.4G Wi-Fi, BT 5.0, 8MP+5MP, Cast, 1280 * 800 FHD, Widevine L1, GMS Tablet PC con Tastiera e Mouse,Caso (Oro rosa)

BlackFriday

89,99299,99€-70%

Vedi l’offerta

HP Smart Tank 5105 1F3Y3A, Stampante Multifunzione A4 con serbatoio di inchiostro a soli 134,99 euro!

BlackFriday
HP Smart Tank 5105 1F3Y3A, Stampante Multifunzione A4 con serbatoio di inchiostro ad alto volume di stampa, stampa fronte/retro manuale, scansione, copia, 22 ppm, USB, Wi-Fi, Smart, Bianca

HP Smart Tank 5105 1F3Y3A, Stampante Multifunzione A4 con serbatoio di inchiostro ad alto volume di stampa, stampa fronte/retro manuale, scansione, copia, 22 ppm, USB, Wi-Fi, Smart, Bianca

BlackFriday

134,99155,00€-13%

Vedi l’offerta

 

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Osvaldo Lasperini
28 nov 2025
