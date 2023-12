FAI PRESTO! Nintendo Switch Lite in edizione Animal Crossing è su Amazon!

La Nintendo Switch Lite è la compagna perfetta per gli appassionati di videogame in portabilità, offrendo un’esperienza di gioco completa e coinvolgente. La sua versione speciale dedicata ad Animal Crossing: New Horizons è un omaggio al popolare videogioco di simulazione, con una colorazione celeste pastel e un design ispirato all’isola deserta del gioco.

Questa console include una copia preinstallata di Animal Crossing: New Horizons, consentendoti di immergerti immediatamente nella creazione della tua isola deserta personale, dove i tuoi sogni possono prendere vita. In Animal Crossing: New Horizons, hai la libertà di costruire la tua casa, coltivare la terra, pescare, catturare insetti e molto altro. L’esperienza si estende all’incontro con nuovi amici e alla creazione di una vera e propria famiglia.

Nintendo Switch Lite Animal Crossing: New Horizons è compatibile con tutti i giochi Nintendo Switch che supportano la modalità portatile, consentendoti di godere di titoli eccezionali come The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e molti altri, ovunque tu sia.

Con la sua edizione speciale dedicata ad Animal Crossing, Nintendo Switch Lite diventa la compagna ideale per coloro che cercano un’esperienza di gioco rilassante e divertente.