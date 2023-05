Fairbuds XL: cuffie modulari e riparabili

L’azienda olandese è nota per il suo smartphone Fairphone (il modello di quarta generazione è stato annunciato nel 2021). Il design modulare e la sostenibilità ambientale sono stati applicati anche alle nuove cuffie wireless Fairbuds XL. Gli utenti possono facilmente sostituire i singoli componenti, inclusa la batteria, in caso di usura o rottura.

Fairbuds XL: cuffie sostenibili

Le Fairbuds XL sono cuffie Bluetooth con cancellazione del rumore e certificazione IP54 (protezione per pioggia leggera e sudore). Sul padiglione auricolare destro ci sono il pulsante per attivare/disattivare la cancellazione del rumore e impostare la modalità di pairing con smartphone, tablet o computer. Un joystick permette invece di accendere/spegnere le cuffie, aumentare/diminuire il volume e andare alla traccia successiva/precedente.

All’interno del padiglione auricolare sinistro c’è la batteria (autonomia fino a 30 ore). La ricarica avviene tramite porta USB Type-C. Non è presente un jack da 3,5 millimetri (il cavo da USB-C a jack costa 12,95 euro). È possibile però abbinare le cuffie a due dispositivi in contemporanea.

Le Fairbuds XL sono state realizzate con materiali sostenibili: pelle vegana, oro Fairtrade, alluminio riciclato al 100%, pasta saldante di stagno riciclata al 100% e plastica riciclata all’80%. La custodia è in tessuto riciclato al 100%. Il design modulare permette di sostituire i singoli componenti (12 in totale compresa la batteria): cover dell’archetto, archetto, due basi dell’archetto, cavo per gli altoparlanti, altoparlanti destro e sinistro, due protezioni per gli altoparlanti e due cuscinetti auricolari.

I pezzi di ricambio possono essere acquistati sul sito ufficiale. Le cuffie sono disponibili anche in Italia. Il prezzo è 249,00 euro.