Fairphone 4 ufficiale: il ritorno dello smartphone sostenibile

Lo smartphone sostenibile per eccellenza fa il suo ritorno, a due anni di distanza dal debutto dell'ultima generazione avvistata: Fairphone 4 è ufficiale. Con pieno supporto alle reti 5G come impone oggi il mercato, è proposto con cinque anni di garanzia, un dettaglio non di poco conto che può senza dubbio essere considerato un valore aggiunto.

Ecco Fairphone 4: con 5G e cinque anni di garanzia

Nella scheda delle specifiche tecniche trovano posto uno schermo da 6,3 pollici con pannello LCD e risoluzione Full HD, processore Qualcomm Snapdragon 750G, 6 o 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 megapixel, una frontale da 25 megapixel, certificazione IP54 e una batteria da 3.905 mAh con ricarica tramite porta USB-C. Manca il jack audio da 3,5 mm, così come nel predecessore. Fa il suo esordio con il sistema operativo Android 11 preinstallato e la tranquillità di poter poi contare sul costante rilascio di aggiornamenti e patch per la sicurezza.

A caratterizzato un indice di riparabilità pari a 9,3/10 certificato dal French Repairability Index e la certezza che le materie prime impiegate provengano il più possibile dal riciclo e da zone del pianeta prive di conflitti. Sono tre le colorazioni previste, ben visibili dalla galleria di immagini allegata di seguito: Grigio, Verde e Verde Screziato.

Il debutto sul mercato di Fairphone 4 è fissato per il 25 ottobre, con la fase di preordine già avviata, lo si può acquistare fin da subito anche da noi, con prezzi da 579 euro per la configurazione base.