FairePay: il servizio di finanziamento che fa crescere il tuo business

FairePay è una piattaforma innovativa che offre un servizio di finanziamento per gli acquisti effettuati presso la tua attività. Grazie a questa soluzione, i clienti potranno richiedere un credito direttamente dal portale di FairePay – inquadrando il QR code con il proprio smartphone – e ottenendo la possibilità di completare l’acquisto attraverso un pagamento rateizzato, in modo semplice e veloce.

FairePay è un servizio gratuito per gli esercenti, non prevede alcun costo di attivazione, nessun costo per pratica o canone mensile.

L’attivazione di FairePay è estremamente semplice, sia per le attività fisiche che per gli e-commerce. Non sono richieste complicate integrazioni, ma è sufficiente seguire pochi passaggi per poter offrire questo servizio ai propri clienti che potranno così rateizzare con comodità i pagamenti da 2.000€ a 20.000€.

I clienti del tuo punto vendita potranno scegliere il prestito più adatto alle loro esigenze e ottenere una pre-valutazione in soli 30 secondi. In questo modo, il processo di richiesta del prestito sarà estremamente rapido e snello.

Inoltre, l’esito finale della richiesta del prestito viene comunicato entro 48 ore, mentre l’importo viene accreditato dal partner bancario di FairePay entro 72 ore. Senza complicate procedure, i clienti potranno richiedere il finanziamento in modo veloce e senza dover attendere tempi troppo lunghi per la valutazione.

Grazie alla rapidità dei tempi di valutazione e accreditamento, i clienti potranno completare l’acquisto senza dover attendere a lungo. Il processo di accesso ai prestiti è interamente digitale e sfrutta le opportunità dell’open banking e dell’intelligenza artificiale consentendo di migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti e di aumentare il volume di vendite delle attività.

Per conoscere tutte le caratteristiche di FairePay clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.