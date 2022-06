Fairphone Easy: 21 euro/mese per il Fairphone 4

L’azienda olandese ha annunciato un nuovo modello di business per migliorare la sostenibilità ambientale del suo smartphone. Gli utenti possono ora noleggiare il Fairphone 4, pagando 21 euro/mese, invece di acquistarlo. Il prezzo include la riparazione gratuita e la sostituzione. Al momento il servizio Fairphone Easy è disponibile solo in Olanda, ma verrà esteso ad altri paesi nel corso del 2023.

L’abbonamento a Fairphone Easy include il Fairphone 4 di colore verde con 8 GB di RAM e 256 GB di storage che viene venduto a 649,00 euro. Gli olandesi possono noleggiare lo smartphone per un periodo compreso tra 3 e 60 mesi (cinque anni è la durata massima della garanzia). I 21 euro/mese comprendono: riparazione gratuita, manutenzione e sostituzione entro 48 ore.

We’re happy to announce our next steps in raising the bar for longevity: #Fairphone Easy! 💥 The sustainable smartphone for a monthly fee. Free repairs, maintenance and a 48 hour swap service. Available in the Netherlands for now…but watch this space! 😉 https://t.co/Z6dO7AwCQm pic.twitter.com/Md9WsCcS3V

— Fairphone (@Fairphone) June 15, 2022