Fake news: Meta ha mentito agli investitori

Whistleblower Aid, un’organizzazione non-profit che rappresenta l’ex dipendente di Facebook Frances Haugen, ha presentato alla SEC (Security and Exchange Commission) due denunce contro Meta. L’azienda di Menlo Park avrebbe mentito agli investitori sulle misure attuate per combattere la diffusione delle fake news su cambiamenti climatici e vaccini contro il COVID-19.

Le denunce, basate sui documenti resi pubblici dalla Haugen e sulla testimonianza fatta al Congresso, evidenziano che Meta non ha fornito tutte le informazioni sul contrasto alle fake news. Secondo un avvocato di Whistleblower Aid (Andrew Bakaj), l’azienda di Menlo Park dice una cosa in pubblico e un’altra in privato, ingannando gli investitori che hanno il diritto legale di conoscere la verità. Pertanto la SEC dovrebbe avviare un’indagine.

Important new disclosures from our client @FrancesHaugen show how Facebook misled investors about efforts to combat climate change and covid-19 misinformation. https://t.co/EOATmqca39

— Whistleblower Aid (@wbaidlaw) February 18, 2022