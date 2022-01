Fakeme 9 in 1: massima connettività ad un prezzo piccolissimo

Anche oggi non poteva mancare il nostro consueto consiglio su un buon HUB USB-C, accessorio oramai indispensabile per chi utilizza il computer in mobilità. In questa occasione ti riportiamo l’offerta sull’HUB Fakeme 9 in 1, uno dei più compatti, ma completi, disponibile su Amazon a soli 35 euro.

HUB USB Type-C Fakeme 9 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è quello tradizionale che caratterizza la maggior parte di questi dispositivi, con una scocca monoblocco in lega di alluminio per favorire la dissipazione del calore. La ragione è la presenza di una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Questa, infatti, ha una capacità di ben 100W e ti consente di ricaricare il computer ed eventuali dispositivi mobili collegando l’alimentatore direttamente all’HUB. In questo modo avrai tutta la connettività di cui hai bisogno e la ricarica impegnando una sola porta USB del computer. Non manca ovviamente l’uscita HDMI che permette di collegare un secondo monitor, sia in mirroring che in estensione, ideale per avere un’area di lavoro più ampia. La risoluzione massima supportata è di 4K.

Per quanto riguarda le tradizionali porte USB type-A, l’HUB ne possiede 3 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Queste ultime ti permetteranno di effettuare rapidamente backup o trasferimenti grazie ad un bandwidth di ben 5Gbps, ideale soprattutto se abbinato ad un SSD portatile. Immancabile il lettore di schede in grado di leggere e/o scrivere 2 memory card contemporaneamente, apprezzato da fotografi e videografi. Comoda la presenza di un jack audio per la connessione di cuffie o altoparlanti esterni. Completa la dotazione, una delle assenze più sentite dai professionisti sui laptop e MacBook: la porta RJ45 Gigabit LAN. Questa ti permetterà di avere la massima velocità e stabilità della rete attraverso la connessione via cavo, compatibile con le connessioni in Fibra fino a 1Gbps.

Grazie ad uno sconto del 10%, l’HUB Fakeme 9 in 1 è disponibile su Amazon a soli 35,99 euro, per un rapporto qualità/prezzo praticamente imbattibile.