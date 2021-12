Fakeme HUB USB-C: tutta la connettività che ti serve a soli 27 euro

Stai cercando il compagno perfetto per il tuo ultrabook o MacBook? Senza dubbio un HUB USB-C è un alleato indispensabile. Per questo oggi ti riportiamo un’ottima offerta sul Fakeme HUB USB-C 9 in 1, una soluzione completa dal punto di vista della connettività, a soli 27 euro su Amazon.

Fakeme HUB USB-C 9 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è ormai quello tradizionale che accomuna la maggior parte di questi accessori, con una scocca monoblocco in lega di alluminio. Questa serve ad agevolare la dissipazione del calore, inevitabile grazie all’integrazione di una porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Questa consente di collegare l’alimentatore del computer direttamente all’HUB, in modo da ricaricare il PC ed eventuali dispositivi mobili lasciando una singola porta impegnata. Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor, in mirroring o in estensione, con una risoluzione massima di 4K. Una soluzione perfetta per i professionisti che necessita di un’area di lavoro più ampia.

Ad espandere la connettività per il trasferimento dati ci pensano 3 porte USB di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Immancabile il lettore di schede a doppio slot che consente di leggere e/o scrivere contemporaneamente due memory card. Una feature decisamente utile a fotografi e videografi che sfruttano quotidianamente questo tipo di supporti. Da non trascurare, però, è senza dubbio la presenza di una porta RJ45 Gigabit LAN per connetterti alla rete via cavo, grande mancanza sulla maggior parte dei nuovi portatili. Chiude la dotazione un pratico jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti. Nel complesso un dispositivo davvero completo e soprattutto compatto, ideale da portare sempre nella borsa o nello zaino del PC.

Grazie ad uno sconto del 10%, a cui si somma un coupon del 20%, il Fakeme HUB USB-C 9 in 1 è disponibile su Amazon a soli 27,35 euro per un risparmio di oltre 10 euro sul prezzo di listino.