Falciato il prezzo delle OPPO Enco Buds2 Pro, wearable con ACN (-50%)

Le OPPO Enco Buds2 Pro sono wearable eccellenti da abbinare sia a smartphone Android che Apple. Sono perfette dal punto di vista estetico ma stupiscono con le loro qualità e con la loro cancellazione del rumore arricchita dall’AI. Ideali per un utilizzo quotidiano, non smettono mai di stupire. Le acquisti con soli 24,95€ su Amazon approfittando del ribasso del 50% in corso. Il prezzo è letteralmente dimezzato, non sprecare l’occasione e aggiungile al carrello.

OPPO Enco Buds2 Pro, tutte le caratteristiche salienti

Appartengono alla tipologia In Ear e quindi sono dotate di punte in silicone. In confezione te ne vengono fornite di diverse misure affinché le OPPO Enco Buds2 Pro aderiscano alla perfezione alle tue orecchie. Una volta trovata la configurazione ideale, godi di una stabilità eccellente senza mai provare fastidio. L’esperienza, in altre parole, diventa cucita su misura.

Con un sistema di Driver da 12.4mm, il suono risulta potente e intenso. Vieni circondato dai tuoi brani preferiti con un sistema di bassi profondi e toni alti melodiosi. In tutto ciò la cancellazione del rumore con AI assicura una purezza del suono eccellente e torna estremamente utile in fase di chiamata dove la tua voce viene isolata per farti ascoltare alla perfezione.

Con controlli touch per la gestione rapida della playlist e un’app su smartphone che ti permette di personalizzare il suono con l’equalizzazione OPPO Sound Master, punti alla qualità assoluta. La custodia di ricarica, inoltre, ti offre fino a 38 ore di autonomia.

Da non dimenticare la certificazione IP55 e il Bluetooth 5.3 per connessioni a bassa latenza e stabili fino a 10 metri di lontananza.

A soli 24,95€ su Amazon, le magnifiche OPPO Enco Buds2 Pro sono ideali per un utilizzo quotidiano senza compromessi. Approfitta subito dello sconto del 50% per aggiungerle al tuo carrello e acquistarle.

I vantaggi Amazon Prime rendono le spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.