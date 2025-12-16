 Fallout 2: guarda in streaming il primo episodio
Fallout 2: guarda in streaming il primo episodio

Ecco come vedere, dove e quando in streaming il primo episodio di Fallout 2: la stagione ha inizio, un nuovo viaggio nella Zona Contaminata.
Finalmente, l’attesa è giunta al termine: è arrivato il momento di rimettersi la tuta anti-radiazioni e tornare nelle lande desolate e post-apocalittiche di Fallout. Puoi guardare il primo episodio della stagione 2 in streaming su Prime Video dalle ore 3 di mercoledì 17 dicembre. Sei pronto per il ritorno nella Zona Contaminata? Soffiano venti di guerra.

Guarda Fallout 2 in streaming

Guarda in streaming il primo episodio di Fallout 2

Le vicende si svolgono principalmente nelle strade in rovina di New Vegas, una location ben nota a chi ha giocato i titoli della saga, rimasta nel cuore di chi ha avuto la fortuna di viverla dall’interno. Ritroveremo l’attrice Ella Purnell nei panni di Lucy MacLean, Walton Goggins in quelli di Cooper Howard (e del Ghoul), Kyle MacLachlan a interpretare Hank MacLean e Aaron Moten nel ruolo di Maximus, un trio decisamente improbabile. Al loro fianco alcune new entry di peso come Macaulay Culkin (Mamma ho perso l’aereo), Kumail Nanjiani (stand-up comedian) e Justin Theroux (con David Lynch in Mulholland Drive). Saranno alle prese con creature mutanti, pesanti esoscheletri e situazioni al limite del surreale.

Un poster per la stagione 2 della serie Fallout

La stagione 2 di Fallout sarà composta in totale da 8 episodi, esattamente come la prima, pubblicati uno ogni settimana da qui a febbraio. Eh sì, andrà assaporata un boccone alla volta, niente maratone a questo giro. È già stata confermata anche la produzione della terza, grazie al successo ottenuto dallo show.

Guarda Fallout 2 in streaming

Tutto ciò di cui hai bisogno per vedere la serie in streaming è l’accesso a Prime Video, gratuito con un abbonamento Prime, lo stesso che puoi utilizzare per acquistare i regali di Natale su Amazon e riceverli a casa senza spese di spedizione. Scegli tu su quale display guardarla, tra quelli dei tuoi dispositivi: noi consigliamo quello più grande del televisore.

Pubblicato il 16 dic 2025

