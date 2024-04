Fallout, la serie: 10 differenze con i giochi

La serie di maggior successo del momento è senza dubbio quella di Fallout, in streaming su Prime Video (gratis con un abbonamento Prime, puoi iniziare subito i 30 giorni di prova a costo zero). È ispirata all’omonima saga videoludica al debutto a fine anni ’90, sviluppata prima da da Interplay e Black Isle, poi da Bethesda. Ciò nonostante, ci sono delle differenze sostanziali tra quanto raccontato negli episodi in onda sulla piattaforma di Amazon e la storia narrata in ambito gaming.

10 differenza tra la serie e i giochi di Fallout

Prendiamo come riferimento un articolo pubblicato nei giorni scorsi dal sito TheGamer (link a fondo articolo). Anzitutto, un avviso importante: quanto riportato di seguito può contenere spoiler per chi non ha ancora finito di vedere la prima stagione. In questo caso, si consiglia di mettere in pausa la lettura e avviare la riproduzione.

A differenza di quanto avviene con i giochi, la serie TV non si apre con la voce narrante di Ron Perlman che recita War, war Never Changes . È l’introduzione perfetta per il mondo post-apocalittico di Fallout. Come già avvenuto in altre produzioni per il piccolo schermo, una su tutte l’adattamento di The Last of Us, anche in questo caso ci sono spezzoni che mostrano il mondo prima del disastro nucleare. La torta di gelatina di cui gli abitanti del Vault 33 sembrano andare ghiotti, non è presente in alcun gioco. Alcune armi, in particolare quelle utilizzate dalla protagonista Lucy e dal Ghoul, non si erano mai viste durante il gameplay o hanno subito un restyling importante. L’immancabile Pip-Boy è presente. Le “statistiche” del personaggio, però, sono elencate a voce dal suo interprete anziché essere mostrate sullo schermo indossato al polso. Lo si vede subito nel primo episodio.

Le creature Gulper, che è meglio non incrociare sul proprio cammino, sono descritte come il prodotto di un esperimento fuori controllo e non delle radiazioni che hanno contaminato il mondo di superficie, come avviene invece nei giochi. Per ragioni presumibilmente legate a copione e sceneggiatura, la varietà dei nemici mostrata dalla serie TV è molto più limitata. Ci sono differenze evidenti anche nella rappresentazione dei Ghoul. La connessione e le interazioni tra Vault differenti, nello specifico 31, 32 e 33, è qualcosa mai visto nei titoli videoludici. L’inizio della serie TV fornisce elementi concreti sull’origine del bombardamento nucleare che ha sconvolto il pianeta, in particolare su chi l’ha deciso (essendo questo uno spoiler enorme, evitiamo di approfondire). Negli episodi si cita la distruzione della comunità di Shady Sands, la capitale originale della New California Republic, nel 2277. Questo sembra in conflitto con la timeline sia di Fallout: New Vegas che di Fallout 4.

