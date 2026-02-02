 I link per vedere in streaming gratis la serie Fallout su YouTube
I link per vedere in streaming gratis la serie Fallout su YouTube

Un regalo da Amazon: tutti gli episodi che compongono la prima stagione della serie Fallout sono disponibili su YouTube in streaming gratis.
I link per vedere in streaming gratis la serie Fallout su YouTube
Un regalo da Amazon: tutti gli episodi che compongono la prima stagione della serie Fallout sono disponibili su YouTube in streaming gratis.

Tutti gli episodi della prima stagione della serie Fallout sono in streaming gratis su YouTube. È il regalo a sorpresa fatto da Amazon a chi non ha un abbonamento Prime attivo. Un’ottima occasione, per una maratona in compagnia di una delle produzioni migliori dell’ultimo periodo.

Come vedere Fallout in streaming gratis

Basato su una delle più grandi saghe videoludiche di tutti i tempi, è una storia di chi ha e chi non ha, in un mondo in cui non è rimasto molto da avere. Così recita la sinossi. È ambientata 200 anni dopo l’apocalisse, quando una pacifica abitante di uno dei confortevoli rifugi antiatomici è costretta a risalire in superficie. Rimarrà sconvolta nello scoprire la Zona Contaminata che la attende. Buona visione.

Ecco i link per guardare tutti gli 8 episodi della prima stagione di Fallout in streaming gratis su YouTube, con audio in italiano.

  1. La fine
  2. L’obiettivo
  3. La testa
  4. Il ghoul
  5. Il passato
  6. La trappola
  7. La radio
  8. Il principio

Chi preferisce la versione originale in inglese li trova sul canale di Prime Video. È già in programmazione anche la seconda stagione della serie: trovi i primi 7 episodi sulla piattaforma, accessibili con un abbonamento Prime, manca solo il gran finale che arriverà domani.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.
Fonte: Prime Video su YouTube

Pubblicato il 2 feb 2026

Davide Tommasi
2 feb 2026
