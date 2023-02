False offerte di lavoro nel settore criptovalute utilizzate per diffondere malware

Secondo quanto riportato dagli esperti di Trend Micro, un gruppo di hacker russi ha avviato una massiccia campagna malware strutturata in maniera inusuale.

Si parla infatti di e-mail che contengono false offerte di lavoro nel contesto delle criptovalute. Nei messaggi di posta elettronica, con la scusa di un potenziale colloquio, viene inviato un allegato RAR che contiene un file con apparente estensione TXT.

Questo dovrebbe contenere le domande per il potenziale lavoro ma, in realtà, ma ad avviare un eseguibile che infetta il computer della vittima. Con l’avvio infatti, si attiva un payload che scarica il malware Enigma.

Al momento si sono registrati casi di questo tipo nell’est Europa ma non è detto che, nel breve-medio periodo, questo tipo di offensiva vada a colpire anche i paesi occidentali.

Come evitare il malware diffuso attraverso false offerte di lavoro

L’utilizzo di false offerte di lavoro è solo uno dei tanti espedienti dei cybercriminali per diffondere malware.

In questo contesto infatti, periodicamente vengono proposte nuove strategie che, con il passare dei mesi e degli anni, sono sempre più difficile da individuare e frenare.

Di fatto, chiunque può cadere in questi tranelli, anche le persone più attente. Adottare soluzioni specifiche come Trend Micro Vision One risulta dunque essenziale.

Stiamo parlando di un antivirus efficace sia a livello domestico che sotto il punto di vista professionale. A testimonianza di ciò, sono ben 500.000 le aziende e associazioni nel mondo che si affidano a Trend Micro Vision One per la loro sicurezza online.

Nonostante la comprovata qualità di questo antivirus, Trend Micro offre l’opportunità a chiunque di testare con mano le sue capacità.

Proprio per questo motivo, attraverso il sito ufficiale di questo prodotto, è possibile accedere alla prova gratuita di Trend Micro Vision One.

