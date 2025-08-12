Mare, montagna o città? Ovunque, ma con la VPN giusta

Essere tracciati non piace a nessuno, anche quando non si ha nulla da nascondere. Men che meno pensare che qualcuno possa allungare le mani sui nostri dati personali. Vale nella vita di tutti i giorni e ancor di più in vacanza, quando viaggiando ci si collega spesso alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, alberghi o ristoranti. Ovunque tu scelga di andare, al mare, in montagna o in una città, tieni le tue informazioni e i tuoi dispositivi al sicuro con la VPN giusta: approfitta del forte sconto di NordVPN e parti sereno.

Parti sereno con la protezione di NordVPN

Il traffico inviato e ricevuto dai tuoi dispositivi è crittografato in modo da risultare illeggibile da chiunque, anche e soprattutto dai malintenzionati e dai cybercriminali. Inoltre, puoi contare su una rete globale composta da migliaia di server in 164 paesi, ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e aggirare così blocchi e censure. Tra le altre funzionalità presenti nel pacchetto ci sono anche Threat Protection per mantenere lontani i malware e il filtro automatico per la pubblicità, un password manager e un breach scanner che ti avvisa in caso di violazione degli account.

La promozione in corso propone l’abbonamento biennale a NordVPN con uno sconto fino al 72% rispetto al listino ufficiale. Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, quest’ultima con assicurazione Cyber inclusa che copre 5.000 euro di spese per il recupero delle perdite da truffa informatica e garantisce il rimborso dei costi derivanti dal furto d’identità.

Il servizio è fornito da Nord Security, tra le realtà più longeve e affidabili del settore, attiva fin dal 2012 con un modello di business che si ispira agli ideali nordici di sicurezza, fiducia e innovazione. È anche membro fondatore della VPN Trust Initiative.