 Mare, montagna o città? Ovunque, ma con la VPN giusta
Non partire per le vacanze senza portare con te una VPN che sappia proteggere i tuoi dati personali: l'offerta di NordVPN è perfetta.
Non partire per le vacanze senza portare con te una VPN che sappia proteggere i tuoi dati personali: l'offerta di NordVPN è perfetta.

Essere tracciati non piace a nessuno, anche quando non si ha nulla da nascondere. Men che meno pensare che qualcuno possa allungare le mani sui nostri dati personali. Vale nella vita di tutti i giorni e ancor di più in vacanza, quando viaggiando ci si collega spesso alle reti Wi-Fi pubbliche di aeroporti, alberghi o ristoranti. Ovunque tu scelga di andare, al mare, in montagna o in una città, tieni le tue informazioni e i tuoi dispositivi al sicuro con la VPN giusta: approfitta del forte sconto di NordVPN e parti sereno.

Attiva NordVPN: sconto 72%

Parti sereno con la protezione di NordVPN

Il traffico inviato e ricevuto dai tuoi dispositivi è crittografato in modo da risultare illeggibile da chiunque, anche e soprattutto dai malintenzionati e dai cybercriminali. Inoltre, puoi contare su una rete globale composta da migliaia di server in 164 paesi, ai quali collegarsi per ottenere un indirizzo IP geolocalizzato e aggirare così blocchi e censure. Tra le altre funzionalità presenti nel pacchetto ci sono anche Threat Protection per mantenere lontani i malware e il filtro automatico per la pubblicità, un password manager e un breach scanner che ti avvisa in caso di violazione degli account.

La promozione di NordVPN

La promozione in corso propone l’abbonamento biennale a NordVPN con uno sconto fino al 72% rispetto al listino ufficiale. Scegli la formula che preferisci tra Base, Plus e Ultimate, quest’ultima con assicurazione Cyber inclusa che copre 5.000 euro di spese per il recupero delle perdite da truffa informatica e garantisce il rimborso dei costi derivanti dal furto d’identità.

Attiva NordVPN: sconto 72%

Il servizio è fornito da Nord Security, tra le realtà più longeve e affidabili del settore, attiva fin dal 2012 con un modello di business che si ispira agli ideali nordici di sicurezza, fiducia e innovazione. È anche membro fondatore della VPN Trust Initiative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 ago 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
12 ago 2025
