Falsi antivirus: due arresti e vittime per milioni di euro

La Federal Trade Commission americana è intervenuta per contrastare dei rivenditori di fantomatici servizi antivirus che, in realtà, truffavano i clienti.

Secondo gli investigatori, due società con sede a Cipro, truffavano da anni i clienti proponendo servizi software che, almeno in teoria, dovevano proteggere gli stessi da malware e agenti malevoli.

La FTC ha accusato entrambe le società, con sede nello stesso ufficio, di fornire supporto fuorviante per problemi tecnici gli utenti e di distribuire servizi e prodotti ingannevoli sul territorio statunitense. Oltre all’arresto dei due titolari, le indagini degli investigatori americani hanno portato al patteggiamento degli stessi che ora risarciranno le vittime per un totale di 26 milioni di dollari.

Tutto ciò dimostra, ancora una volta, quanto sia importante affidarsi ad antivirus consolidati nel settore, in grado di fornire adeguate garanzie.

Come agivano le due società che proponevano falsi antivirus alle vittime?

I due soggetti cercavano nuovi clienti con un modus operandi alquanto discutibile. Si parla di annunci pop-up, presentati come “avvisi ufficiali” da parte di Windows, avvertendo gli utenti di un presunto virus.

A rendere ancora più efficace questa tecnica era un timer, che minacciava “danni permanenti” in caso di mancato download dell’antivirus. Il software in questione, una volta scaricato, doveva essere attivato tramite chiamata telefonica e con il conseguente pagamento di diverse decine di dollari.

I programmi in questione, però, di fatto non facevano nulla. Non solo: il numero di chi chiamava veniva inserito in un elenco, sfruttato poi per ulteriori campagne spam.

