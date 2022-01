Falsi firmware UEFI: è allarme MoonBounce

Grazie all'intervento dello strumento Firmware Scanner, in dotazione con la suite Kaspersky AntiVirus, è stato possibile individuare un nuovo pericolo informatico.

All'interno di alcuni di alcuni falsi firmware UEFI infatti, il tool ha individuato la presenza di un componente malevolo. Questo, una volta installato, permette ai pirati informatici di inserirsi nella sequenza di avvio del computer, andando a infettare la macchina.

Le analisi della minaccia da parte degli esperti di Kaspersky, ha permesso di delineare la sua natura, trovando dunque le potenziali contromisure.

Il codice dannoso, chiamato MoonBounce, ha la caratteristica di riuscire ad intaccare la scheda madre del computer, resistendo dunque anche ad eventuali formattazioni o sostituzioni del disco rigido.

Una volta che MoonBounce è installato su un sistema, questo apre la strada a ulteriori infezioni, con un effetto a catena dal quale è davvero molto difficile uscire. Come fare per tutelare i propri dispositivi elettronici? Con le minacce attuali, la prudenza non è più sufficiente.

Gli strumenti di Kaspersky si sono dimostrati ancora una volta all'avanguardia: scegliere questo antivirus dunque, è senza ombra di dubbio un'ottima precauzione.

MoonBounce attacca direttamente la scheda madre: un grande pericolo per il tuo computer

