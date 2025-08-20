 NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis
Ecco i dettagli della nuova promozione estiva, lanciata in occasione della partnership con l'ex calciatore Claudio Marchisio.
Ecco i dettagli della nuova promozione estiva, lanciata in occasione della partnership con l'ex calciatore Claudio Marchisio.

Per quanti sono alla ricerca di una VPN affidabile in offerta, segnaliamo la proposta di NordVPN, che da poco ha lanciato la promozione di fine estate: tutti i piani della durata di due anni sono in sconto del 73%, con prezzi a partire da 3,09 euro al mese, a cui si aggiungono 3 mesi extra gratis e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Il fornitore NordVPN offre una VPN sicura e veloce, oltre a funzionalità extra come Threat Protection Pro, che consente di bloccare gli annunci pubblicitari sui siti web, il tracciamento dei dati e gli eventuali malware presenti in rete. Inoltre, il piano più completo – Ultimate – include un’assicurazione che copre fino a 5.000 euro per eventuali danni arrecati da truffe informatiche e furti d’identità.

nordvpn sconto 73 per cento agosto 2025

Ripassiamo i motivi per cui attivare una VPN

Premettiamo che una VPN è utile durante tutto l’anno, ma ci sono dei momenti precisi in cui il numero di attivazioni è superiore, come ad esempio ad agosto e a settembre. Due i motivi: da una parte le vacanze all’estero, dall’altra il rientro al lavoro. Chi parte in vacanza fuori dall’Italia ha bisogno di una VPN per connettersi in sicurezza a una rete Wi-Fi aperta, come quella di aeroporti, hotel e ristoranti. Quanti invece rientrano al lavoro hanno la necessità di una rete privata virtuale per proteggere file di lavoro altamente sensibili e, più in generale, i dati conservati all’interno del proprio computer.

Un altro motivo per cui si consiglia di attivare una VPN è il blocco geografico, a causa del quale la visione dei contenuti streaming al di fuori del proprio Paese risulta fortemente limitata. Grazie a una VPN, infatti, si può simulare una connessione dall’Italia, in modo da far cadere in automatico le restrizioni geografiche applicate dai provider di rete.

L’offerta che consente di risparmiare il 73% sui piani di due anni di NordVPN terminerà il 15 ottobre 2025.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ago 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
20 ago 2025
