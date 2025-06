Falsi Messaggi Asl stanno facendo strage di vittime

Una serie di falsi messaggi Asl sta già facendo strage di utenti in tutta Italia. La sicurezza dei cittadini è sotto attacco e, per colpa di queste minacce informatiche, diffuse tramite SMS fake, il rischio è il furto di identità e di denaro. Una situazione alquanto preoccupante che ha obbligato l’intervento di molte istituzioni locali.

Infatti, sono tante le segnalazioni arrivate a molte aziende sanitarie di tutto il Paese da parte di cittadini raggiunti da SMS che sembrano essere loro comunicazioni ufficiali. Una tecnica usata dai cybercriminali per generare curiosità e panico nei destinatari di questi messaggi di testo che, in buona fede, pensano di comunicare con l’azienda sanitaria della loro zona.

In realtà si tratta di esche per ottenere dati personali, informazioni sensibili e denaro dalle vittime. Questi falsi messaggi Asl sono uno strumento molto pericoloso e insidioso che merita attenzione e conferma la necessità di un’informazione continua degli utenti perché non cadano in queste trappole.

Falsi messaggi Asl: la parola alle istituzioni

Ecco il testo di questi falsi messaggi Asl incriminati:”Si ricorda l’appuntamento del [data e ora]. Per modificare/disdire la richiesta visitare il link […] o contattare il numero di telefono […]. Prenotazione presso la sede [nome sede]“. I dati inseriti cambiano in base alla regione di appartenenza della vittima.

Tutte le Asl si sono mobilitate per avvertire i cittadini circa queste truffe smishing molto pericolose. L’Asl di Pescara ha pubblicato nel suo comunicato urgente:”In nessun caso la Asl di Pescara richiede di essere richiamata o invita a contattare numerazioni diverse da quelle ufficiali“.

Il consiglio degli esperti è di assumere un atteggiamento critico nei confronti di qualsiasi comunicazione arrivi via SMS o Email, anche quando all’apparenza sembra essere ufficiale. Meglio prendersi del tempo per verificare la veridicità del messaggio e chiedere conferma alle istituzioni tramite i loro canali ufficiali.

Inoltre, come sempre ripetiamo, è importantissimo evitare di cliccare su link contenuti in SMS e Mail perché spesso si nascondono pagine web con tool di phishing pronti a rubare le nostre informazioni personali.