Falsi rimborsi sulle commissioni cripto: utenti in pericolo

Kaspersky, azienda leader di sicurezza informatica e soluzioni per la protezione dei dati personali, ha scoperto una nuova minaccia. Si tratta di nuovi siti web fraudolenti realizzati appositamente per colpire gli utenti cripto con falsi rimborsi sulle commissioni delle transazioni in criptovaluta.

Come specificato dagli esperti, queste false promesse, conosciute anche come gas free, servono come esca per indurre gli utenti a fornire informazioni sensibili facilitando così il furto di identità e denaro delle vittime. I dati che gli utenti forniscono ingenuamente sono per lo più password, credenziali dei portafogli o dati personali.

Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky, in merito a questi falsi rimborsi sulle commissioni cripto, ha commentato: “I truffatori sfruttano le criptovalute e approfittano della rapida conversione in denaro fiat oltre alle applicazioni per le transazioni di terze parti pronte all’uso e diverse tecniche per mascherare le loro attività“.

Il punto forte dei cybercriminali, come specificato da Altukhova, è “la fiducia che gli utenti ripongono in protocolli come WalletConnect“. Questo permette loro, tramite falsi pretesti invitanti, di ingannarli e spingerli a collegare portafogli o a condividere i propri dati sensibili.

“La natura decentralizzata della blockchain – continua la Altukhova – pur essendo rivoluzionaria, fornisce un terreno fertile per queste truffe, rendendo essenziale il controllo e le misure di sicurezza per gli utenti“.

Come evitare la trappola dei falsi rimborsi sulle commissioni cripto

Evitare la trappola dei falsi rimborsi sulle commissioni cripto è fondamentale per non trovarsi senza più denaro e con i propri dati personali nelle mani dei criminali. Kaspersky, proprio in occasione di questa pericolosa scoperta, ha redatto alcuni consigli che vi riportiamo in sintesi di seguito: