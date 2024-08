Falsi SMS sfruttano INPS per truffare gli utenti

INPS, in una comunicazione ufficiale sui suoi social, sta mettendo in guardia tutti gli utenti da falsi SMS che sfruttano il suo nome per diffondere pericolose truffe. Gli utenti che ricevono un messaggio sul proprio smartphone devono fare particolare attenzione perché si tratta di un raggiro. Nell’alert si legge:

Attenzione! SMS da falsi mittenti INPS con link al dominio “t. ly/verifica-INPS2024”. L’unico sito ufficiale dell’Istituto è http://Inps.it e nessun altro indirizzo è riconducibile al Portale INPS.

Una pratica sicuramente non nuova ai più che si tengono informati su puntoinformatico.it in merito alle più recenti truffe online. Infatti, regolarmente teniamo aggiornati i nostri lettori in merito alle pratiche truffaldine emergenti e diffuse. In questo caso siamo di fronte a un attacco smishing.

Il link contenuto nel messaggio SMS rimanda a una pagina che in tutto e per tutto cerca di imitare quella ufficiale di INPS. Peccato però che si tratta di un clone in grado di registrare tutti i dati della povera vittima che cade nella trappola. Come ci si può difendere da questi attacchi spietati e proteggere la propria privacy?

SMS INPS, ma è una truffa: come difendersi

Qualche settimana fa avevamo segnalato una falsa app INPS che rubava i dati degli utenti mentre ora si tratta di un SMS che ha lo stesso obiettivo. A questo si aggiunge anche la volontà dei cybercriminali di rubare denaro alle vittime. Come puoi difenderti da questa truffa online?