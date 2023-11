Fan dei Soulslike? La Nioh Collection per PS5 è scontata a soli 29€!

Se sei un appassionato di avventure intense e combattimenti serrati, non puoi lasciarti sfuggire l’opportunità di vivere la straordinaria esperienza offerta dalla Nioh Collection, attualmente in offerta su Amazon a soli 29,97€ anziché 80,99€.

Tutti i dettagli sulla Nioh Collection per PS5

Combattimenti Hardcore e Oscurità Intricata: La Nioh Collection ti invita a sfidare la morte e a liberare l’oscurità che si cela dentro di te. Preparati per un viaggio epico nel Giappone del periodo Sengoku, dove affronterai nemici da incubo e guerrieri leggendari in battaglie avvincenti. Questa raccolta integrale include Nioh e Nioh 2, entrambi rimasterizzati e ottimizzati per la potenza della PS5.

La Via del Samurai in Nioh: In Nioh, dovrai padroneggiare la via del samurai. Attraversa scenari magnifici, affronta avversari spietati e scopri una trama avvincente che si sviluppa durante il periodo Sengoku. Con grafica rimasterizzata, il gioco offre un’esperienza visiva straordinaria sulla PS5.

L’Oscurità Si Risveglia in Nioh 2: Dopo aver percorso la via del samurai, in Nioh 2 dovrai scatenare l’oscurità che c’è in te. Con un protagonista personalizzabile e abilità sovrannaturali, immergiti in un mondo ricco di miti e leggende giapponesi. Grafica migliorata, tempi di caricamento ultra rapidi e una trama coinvolgente rendono l’esperienza di gioco ancora più avvincente.

Una Collezione Completa: La Nioh Collection offre non solo Nioh e Nioh 2, ma include anche tutte e sei le straordinarie espansioni, permettendoti di esplorare ogni aspetto di questa saga avvincente.

Grafica Superba e Tempi di Caricamento Velocissimi: Affronta la minaccia Yokai con una grafica mozzafiato a 120fps, godendo di immagini fluide e dettagliate. I tempi di caricamento ultra rapidi assicurano un’esperienza di gioco senza interruzioni, permettendoti di immergerti completamente nell’azione.

Non perdere l’opportunità di possedere questa collezione completa e vivere l’avventura epica di Nioh sulla tua PS5. Approfitta dell’offerta su Amazon e preparati per combattimenti intensi e una narrazione avvincente a soli 29,97€ anziché 80,99€.