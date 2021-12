Fan di The Office? Questo calendario dell'Avvento è per te

È vero, dicembre è già iniziato ma per acquistare un perfetto calendario dell'avvento non è mai troppo tardi, soprattutto se puoi approfittare di un ribasso proprio per questo motivo. Se ad esempio sei un fan sfegatato di The Office o conosci qualcuno che adora questa sitcom e sa persino le battute a memoria, questo calendario è proprio il regalo giusto.

In promozione su Amazon ti permette di avere un sacco di cimeli fantastici. Lo paghi appena 59,99€ e lo ricevi in un solo giorno lavorativo. Cosa aspetti?

Funko Pop e The Office: l'accoppiata perfetta per un calendario dell'avvento unico

Chi non conosce i Funko POP? Queste statuette super carine e da collezionismo sono diffuse in tutto il mondo e amatissime alla pazza gioia. Completamente originali, in questo caso hai la possibilità di farle tue nella versione di The Office.

All'interno di questo calendario dell'Avvento più che unico ci sono ben 24 caselle riempite con proprio i personaggi della serie. Praticamente ogni giorno aprirai una casella scoprendo quale si trova al suo interno e riportando alla memoria tutte le situazioni esilaranti che nei 188 episodi hai amato allo sfinimento. Insomma, è un po' nerd come cosa ma i veri fan sanno cosa si prova.

Cosa aspetti quindi? Acquista subito il tuo calendario a tema The Office a soli 59,99€ su Amazon grazie alle spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

