 Farà rinascere il tuo PC lento: CCleaner Premium a prezzo imperdibile
Vuoi rendere più veloce un PC obsoleto? CCleaner Premium offre un pacchetto di strumenti per ottimizzarlo: oggi costa meno di 30 euro.
Velocizza il tuo PC obsoleto con CCleaner Premium, il pacchetto all-in-one che ti permette di ottimizzare performance, privacy e sicurezza dei tuoi dispositivi grazie a una suite completa ora a un prezzo imperdibile. Per il primo anno, infatti, costa soltanto 26,98 euro anziché 89,95 euro, grazie alla promozione in corso. Il piano è valido per cinque dispositivi.

Approfitta ora dell’offerta Ccleaner Premium

La suite completa per ottimizzare ogni dispositivo

Tra gli strumenti inclusi c’è CCleaner Professional Plus, che offre gli strumenti necessari per migliorare la velocità del tuo computer (o dispositivo mobile), liberare spazio e mantenere le prestazioni sempre al massimo.

I dati parlano da soli: CCleaner Premium puoi eliminare fino a 34 GB di file inutili ogni anno e migliorare la velocità del PC fino al 34%. Il software è semplice da usare, ma dispone anche di strumenti avanzati.

Troviamo inoltre, incluso nel piano, anche Kamo Privacy, l’avanzato sistema che maschera identità e posizione online. Kamo garantisce protezione avanzata contro il tracciamento online e impedisce ai siti di profilare attività e dati personali.

Incluse nel piano anche le versioni Pro di CCleaner Premium dedicate a Mac e Android, che consentono di mantenere i dispositivi mobili più veloci nel tempo, migliorando prestazioni e recuperando spazio. Gli strumenti inclusi aiutano anche a individuare foto duplicate o di bassa qualità.

Scopri tutti i dettagli della promozione Ccleaner

Infine, il pacchetto include un servizio di supporto tecnico con chat dal vivo disponibile 24 ore su 24, utile per risolvere problemi su software Windows e prodotti CCleaner. Il software è compatibile con Windows 11, 10 e 8.1 in versione 32-bit, 64-bit e ARM.

L’offerta CCleaner Premium permette di ottenere 1 anno completo di servizi per 5 dispositivi a soli 26,98 euro, con uno sconto significativo rispetto al prezzo originale. La consegna è immediata e sono disponibili diverse modalità di pagamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 nov 2025

Ti potrebbe interessare

ExpressVPN è in offerta: la migliore VPN ora costa meno di 3 euro al mese

ExpressVPN è in offerta: la migliore VPN ora costa meno di 3 euro al mese
AVG dimezza i costi per la sicurezza online: 60% di sconto sui prodotti di cybersecurity

AVG dimezza i costi per la sicurezza online: 60% di sconto sui prodotti di cybersecurity
Sicurezza online: scopri l'offerta di Total VPN per il Black Friday

Sicurezza online: scopri l'offerta di Total VPN per il Black Friday
Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure

Attacco DDoS della botnet Aisuru a Microsoft Azure
Eleonora Busi
Pubblicato il
18 nov 2025
