Fascicolo Sanitario Elettronico Lombardia: 'la invitiamo a riprovare più tardi'

Aggiornamento (17/08/2021, 18.20): in questo momento il servizio sembra essere tornato online e funzionante, dopo un paio di giorni di stop.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico di Regione Lombardia è offline da ormai più di due giorni, a causa di un problema fortunatamente non provocato da un attacco (la memoria di quanto accaduto nel Lazio è ancora fresca), almeno stando a quanto fin qui reso noto. Una nota stampa diffusa dal gestore Aria SpA ha spiegato che uno dei data center gestito esternamente ha avuto un malfunzionamento dell'impianto di condizionamento che ha provocato l'indisponibilità di alcuni servizi, tra cui il portale del Fascicolo Sanitario Elettronico , specificando inoltre che il disservizio è in via di risoluzione . Insomma, anche il cloud soffre il caldo.

Al netto dei disagi provocati ai cittadini (fortunatamente la campagna vaccinale è gestita mediante altra piattaforma), ciò che sorprende è il silenzio assoluto in merito alla vicenda: nessun comunicato ufficiale sulle ragioni del disservizio, nessuna tempistica prevista per il ripristino.

Fascicolo Sanitario Elettronico in Lombardia: “riprovare più tardi”

Il sito istituzionale non fa alcun cenno all'evento, così come i profili social. L'unico intervento di Regione Lombardia (in caso ce ne siano sfuggiti, segnalateceli e li riporteremo) è una risposta copia-incolla che “invita a riprovare più tardi”. Questo il mantra ripetuto a coloro che chiedono delucidazioni.

… si sta lavorando per risolvere le anomalie riscontrate. Scusandoci per il disagio la invitiamo a riprovare più tardi.

Intanto, questo è il messaggio ci si trova di fronte provando ad accedere al FSE all'indirizzo fascicolosanitario.regione.lombardia.it, con riferimento a un non meglio precisato intervento di manutenzione straordinaria.

Tutto questo senza dimenticare che il Fascicolo Sanitario Elettronico è uno degli strumenti delegati all'ottenimento del Green Pass.