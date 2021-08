I numeri del Fascicolo Sanitario Elettronico in Italia

Quanto sta accadendo in Lombardia, dove il Fascicolo Sanitario Elettronico è fuori uso da ormai un paio di giorni a causa di un problema tecnico, ci dà modo di tornare a concentrare l'attenzione sullo strumento, utile ai cittadini per gestire in digitale la propria cartella clinica (e per ottenere il Green Pass). Diamo uno sguardo ai numeri relativi all'iniziativa riportati sul sito AgID.

FSE: oltre 300 milioni di referti digitalizzati

Anzitutto, IL FSE è attivo nelle 21 regioni italiane. In 4 di queste (Abruzzo, Calabria, Campania e Sicilia) si trova in “regime di sussidiarietà” ovvero con almeno una parte dei servizi erogati attraverso l'Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità. Ammontano a 330.394.898 i referti digitalizzati, mentre i profili attivi risultano 57.152.017. Lo scorso anno è stato oggetto di modifiche introdotte con il DL Rilancio.

Il Fascicolo Sanitario Elettronico di ogni regione: i link

Chi sta cercando il link diretto al Fascicolo Sanitario Elettronico della propria regione lo può trovare qui: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano.