FastestVPN: promo 2TB di Cloud+ PassHulk a 20$

Già, hai letto bene il titolo. Ottieni la durata di FastestVPN per $ 20 e utilizza Internxt 2TB Cloud Storage e PassHulk Password Manager gratuitamente. Puoi sfruttare anche 15 accessi multipli e una Garanzia di rimborso di 15 giorni.

Non mancano poi server ottimizzati P2P. Nessun registro previsto. E, se ami seguire serie tv o vedere film in streaming, ti farà piacere sapere che puoi sbloccare Netflix, BBC iPlayer, Hulu, Amazon Prime Videos, Hotstar e Disney+.

Con le agenzie governative che ti spiano e altri rischi per la sicurezza, la VPN è diventata ormai un must. Le leggi sulla conservazione dei dati hanno obbligato i fornitori di servizi Internet a mantenere i registri delle attività degli utenti. Quindi, è meglio affidarsi ad un servizio come FastestVPN per proteggere la tua navigazione web e mantenere privati i tuoi dati.

Scopriamo cosa offre e come funziona FastestVPN.

FastestVPN: servizi inclusi

Internet Kill Switch

Internet Kill Switch impedisce la fuoriuscita della tua identità. Termina la connessione a Internet nel caso in cui la connessione al server VPN venga persa.

Funzionalità di sicurezza e privacy

Ottieni libertà digitale, privacy e sicurezza con la tecnologia di crittografia di fascia alta di FastestVPN

Firewall NAT

Bloccando il traffico in entrata non richiesto, la funzione di FastestVPN fornisce un ulteriore livello di sicurezza.

FastestVPN come funziona

Quando ti iscrivi a FastestVPN, ti verranno fornite le credenziali di accesso. Puoi usarlo per gestire il tuo account. Oltre a ciò, ti verrà anche fornito l’accesso a tutte le app FastestVPN e alle posizioni dei server.

FastestVPN accetta molti metodi di pagamento inclusi pagamenti con carta di credito e sistemi di pagamento online come PayPal e AliPay.

puoi aggiornare o modificare il tuo piano attuale in qualsiasi momento. Ad esempio, se sei attualmente in abbonamento mensile, puoi facilmente passare all’abbonamento annuale o 6 mesi in qualsiasi momento. Se desideri aggiungere più mesi al tuo abbonamento, puoi acquistare l’abbonamento mensile per estendere il tuo account.

Devi iscriverti a un solo account. Puoi utilizzare quell’unico account su un massimo di 10 dispositivi (Windows, Mac, Android, iPhone, ecc.) facilmente.

Al momento non offre prove gratuite, ma vanta una politica di garanzia di rimborso di 15 giorni per tutti gli utenti. Quindi, se in qualche modo non sei soddisfatto dei nostri servizi, il servizio restituisce i tuoi soldi.

Registrati al servizio FastestVPN da questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.