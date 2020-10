Fastweb con 7Layers per la cybersecurity

Rafforzare la propria offerta destinata a quanto concerne l’ambito della cybersecurity: con questo obiettivo oggi Fastweb annuncia di aver acquisito al 70% la società fiorentina 7Layers, fondata nel 2012 e già capace di ottenere prestigiosi riconoscimenti come l’inserimento negli ultimi quattro anni nella classifica delle 1.000 Fastest-Growing Companies a livello europeo compilata dal Finanzial Times.

La mossa rientra a pieno titolo nella strategia del gruppo che di recente ha acquisito anche Cutaway, specializzata in servizi cloud destinati alle aziende. Così facendo l’operatore si posiziona sul mercato in qualità di OTT Infrastrutturato, puntando sempre più a soddisfare le esigenze manifestate dal settore enterprise. Così Alberto Calcagno, Amministratore Delegato di Fastweb, commenta l’acquisizione.

Dopo l’operazione Cutaway nell’ottica di una rapida crescita nei servizi cloud, con questa nuova operazione puntiamo a rafforzare il nostro posizionamento come Security Provider per il mondo delle aziende. L’expertise di 7Layers unita alla nostra profonda conoscenza delle tecnologie di rete genereranno sinergie estremamente interessanti confluendo in un patrimonio che Fastweb metterà a frutto per crescere rapidamente in questo settore chiave rispondendo alla sempre più forte e distribuita necessità di sicurezza delle imprese.