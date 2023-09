Fastweb Casa, fibra ultraveloce a 29€. E se aggiungi la SIM, paghi meno

Alla ricerca di fibra ultraveloce a basso prezzo ma con performance di qualità elevata? C’è Fastweb, premiata da nPerf come la rete fissa con la migliore velocità in download e upload, che propone la sua offerta “Casa” a soli 29,95 euro al mese.

Incluso nell’offerta c’è l’innovativo Internet Box NeXXt: molto più di un modem, offre stabilità e copertura in ogni angolo della casa grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione. Dal design innovativo e moderno, che si integra in tutti gli ambienti, offre Alexa integrata per gestire la connessione con la voce e una protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware e ransomware.

In più, inclusa nell’offerta Fastweb Casa, hai un’assicurazione con Quixa: è gratuita e si rinnova di anno in anno fino alla durata della tua offerta Fastweb. Puoi scegliere tra Assistenza Casa per proteggere e tutelare la tua abitazione da danni o imprevisti, e Assistenza Pet, l’assicurazione sanitaria per cani e gatti con servizio di telemedicina veterinario 24 ore su 24, consegna a domicilio dei farmaci e molto altro.

Vuoi anche una SIM? Con Fastweb, se aggiungi all’offerta Casa una SIM mobile, pagherai soltanto 24,95 euro al mese anziché 29,95. Le offerte mobile disponibili sono:

Fastweb Mobile , con 150 GB (anche in 5G) e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese

, con 150 GB (anche in 5G) e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese Fastweb Mobile Full , con 200 GB e chiamate illimitate a 9,95 euro al mese

, con 200 GB e chiamate illimitate a 9,95 euro al mese Fastweb Mobile Maxi, con 300 GB e chiamare illimitate a 11,95 euro al mese

Ogni aspetto del tuo contratto e della tua offerta saranno a portata di app. Grazie all’App MyFastweb puoi configurare i dispositivi, personalizzare la connessione e creare differenti profili di navigazione con regole differenziate.

In sintesi, scegliendo Fastweb Casa otterrai:

Fibra ultraveloce

Chiamate illimitate

Internet Box NeXXt con Wi-Fi di ultima generazione e Alexa integrata

Assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa

Attivazione Linea

Corsi della Fastweb Digital Academy per il tuo futuro

Il tutto a soli 29,95 euro al mese (o 24,95 euro se associ una SIM mobile). Hai 30 giorni dall’attivazione per cambiare idea e richiedere la disattivazione della linea fissa, con rimborso totale dei costi sostenuti il primo mese. Verifica la tua velocità e abbonati a Fastweb Casa direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.