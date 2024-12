Fastweb Casa Light: fibra ultraveloce con un'offerta imperdibile

Con Fastweb Casa Light, la connessione internet di alta qualità diventa accessibile a un prezzo competitivo. La fibra ultraveloce di Fastweb è disponibile a 27,95€ al mese, ma puoi risparmiare ulteriormente combinando l’offerta con Fastweb Mobile, che aggiunge 150 GB di traffico dati, chiamate illimitate e 100 SMS al costo di soli 7,95€ al mese. In questo modo, l’abbonamento fibra scende a 23,95€ al mese, un’opportunità perfetta per chi cerca velocità e convenienza sia per la casa che per il proprio smartphone. Per approfittare di questa promozione basta andare sul sito ufficiale di Fastweb.

Fastweb Casa Light + Mobile: velocità e convenienza senza limiti

Con l’offerta combinata di Fastweb Casa Light e Fastweb Mobile, puoi ottenere il meglio della connettività per la tua casa e il tuo dispositivo mobile. Partendo dal piano domestico, questo garantisce una connessione fibra ultraveloce per navigare, lavorare e goderti contenuti in streaming senza interruzioni. Il piano include:

Connessione FTTH o FTTC : la massima velocità disponibile in base alla copertura della tua zona;

: la massima velocità disponibile in base alla copertura della tua zona; Modem NeXXt One con Wi‑Fi 6 incluso : un dispositivo avanzato per una connessione stabile e potente;

: un dispositivo avanzato per una connessione stabile e potente; Attivazione gratuita : nessun costo iniziale per avviare il servizio;

: nessun costo iniziale per avviare il servizio; Chiamate a consumo : per la linea fissa, paghi solo quello che utilizzi;

: per la linea fissa, paghi solo quello che utilizzi; Corsi Fastweb Digital Academy.

Aggiungendo Fastweb Mobile, ottieni anche 150 GB di traffico dati, anche in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS inclusi. La spedizione per la SIM o eSIM è gratuita.

Questa combinazione è perfetta per chi desidera una connessione stabile e performante a casa, insieme a un piano mobile completo e conveniente. Con Fastweb Casa Light e Mobile, puoi avere la massima velocità per la tua connessione domestica e la libertà di navigare ovunque, il tutto a un prezzo davvero competitivo di 23,95€ al mese.

Non perdere questa occasione: visita il sito ufficiale di Fastweb per verificare la copertura nella tua zona e attivare l’offerta oggi stesso.