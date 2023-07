ecoSIM è la nuova SIM di Fastweb riciclata al 100%

A partire da oggi, lunedì 3 luglio 2023, in tutti i negozi Fastweb e sul sito dell’operatore è possibile trovare la nuova ecoSIM. Come si può intuire già dal nome, è il frutto di una nuova iniziativa lanciata nell’ambito della sostenibilità: una SIM realizzata in plastica riciclata al 100%, creata in collaborazione con la società Thales specializzata in questo tipo di soluzioni.

Fastweb presenta la ecoSIM, la SIM in plastica riciclata

Da qui in avanti, in modo progressivo, le ecoSIM sostituiranno quelle tradizionali già in circolazione. Ecco come la telco spiega la loro natura, sulle pagine del proprio portale, sottolineando che anche il packaging rispetta i criteri eco-friendly, mediante l’impiego di un poliestere biodegradabile e di inchiostri naturali.

La plastica della nostra SIM è 100% riciclata post consumo del polistirolo recuperato da frigoriferi a fine ciclo vita. Una volta dismessi e raccolti, il loro polistirolo riciclabile viene trasformato in pellet e utilizzato per realizzare la ecoSIM.

Lo stesso vale per la card informativa messa a disposizione dei clienti, ridisegnata con la volontà di limitare il più possibile l’impiego della carta e dell’inchiostro, nonché dotata della certificazione del FSC (Forest Stewardship Council) per attestare l’utilizzo di materiali provenienti esclusivamente da foreste gestite in modo responsabile.

La Card Info è certificata FSC, carta proveniente da materiale riciclato e controllato e l’involucro della ecoSIM e di materiale più plastico non derivato da petrolio, rendendolo biodegradabile e compostabile.

Quello legato alla nuova ecoSIM è solo uno dei tanti progetti messi in campo dall’operatore, nel corso degli anni, sul fronte della sostenibilità. Ricordiamo in chiusura che il gruppo, già a partire dal 2015, acquista il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e che l’obiettivo per il futuro è quello di diventare Carbon Neutral entro il 2025.

