Fastweb Fibra Casa in offerta a meno di 30 euro

Vuoi navigare alla velocità della fibra e dire addio a fastidiosi rallentamenti? L’innovativo Internet Box di Fastweb ti consente di avere stabilità e copertura in ogni angolo della casa grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione. A caratterizzare l’Internet Box anche un design del tutto unico e moderno, che si integra in in qualsiasi tipologia di ambiente.

Dunque se vuoi avere una rete stabile per navigare da casa con i tuoi dispositivi, non puoi lasciarti scappare l’offerta Fastweb attualmente disponibile. Nonostante ad oggi siano tante le offerte messe a disposizione degli utenti, non offrono un rapporto qualità prezzo eccellente.

Fastweb ti dà l’opportunità di avere a soli 29, 95 euro al mese una fibra ultraveloce, un internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, chiamate illimitate e attivazione inclusa. Che dire? Fastweb offre un’offerta del tutto completa che pone fine a rallentamenti durante la navigazione e ci permette finalmente di poter utilizzare internet nel migliore dei modi.

Ma cosa rende l’offerta Fastweb del tutto speciale? L’offerta Fastweb Casa mette al centro anche la navigazione sicura con la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware e la funzione di Parental Control. In più hai incluso nella tua offerta hai una assicurazione con Quixa e puoi scegli quella che fa più per te tra casa e pet, entrambi sono gratuite e si rinnovano di anno in anno fino alla durata della tua offerta Fastweb.

Insomma ad un prezzo del tutto vantaggioso puoi portare a casa non una semplice offerta fibra ma una soluzione a tanti problemi. Risolvi i problemi di internet lento e sicurezza sottoscrivendo l’offerta Fastweb Fibra Casa e avrai:

Fibra ultraveloce

Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata

Chiamate illimitate e attivazione inclusa

Inclusa l’assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa

Corsi della Fastweb Digital Academy

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.