Fastweb Fibra Casa, per te 30 giorni di prova

Vuoi avere una fibra veloce e al tempo stesso economica? Fastweb ti permette di avere la sua fibra super veloce ad un prezzo davvero interessante.

Non parliamo di una comune offerta dato che Fastweb ha pensato ad una promozione del tutto completa: la promozione offre, infatti, internet a casa senza limiti 24 ore su 24 anche in FTTH, chiamate illimitate verso tutti i numeri ( mobili e fissi nazionali) il Modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrato e non solo. Quanto appena elencato può essere tuo a soli 29,95 euro al mese e in più Fastweb ti offre un periodo di prova di ben 30 giorni.

La tua attuale rete è lenta e non ti permette di navigare senza interruzioni? Quello di cui hai bisogno è una fibra super veloce come questa che offre Fastweb.

L’offerta in questione non si limita ad offrirti internet , chiamate e modem innovativo ma include anche una polizza gratis per la propria casa grazie alla partnership con Quixa. Se questa opzione non è di tuo gradimento perché hai già una polizza per la tua casa, Fastweb ti dà la possibilità di scegliere l’assicurazione sanitaria pensata per i nostri amici a quattro zampe , Assistenza Pet.

Che aspetti? Accedi al sito Fastweb per sottoscrivere l’offerta: ricorda che disponibile senza costi di attivazione e con 30 giorni di prova gratuita.

Preparati a navigare con l’innovativo Internet Box di Fastweb che ti consente di avere stabilità e copertura in ogni angolo della casa grazie al Wi-Fi 6 di ultima generazione. Inoltre, con Alexa integrata puoi gestire la connessione anche con la voce, ascoltare musica con logo spotify e molto altro.

Se dopo il mese di prova non sei soddisfatto , Fastweb ti rimborserà la somma spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.