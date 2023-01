Fastweb Fibra: nuovo anno, nuovo prezzo con due Booster e Opzione Plus inclusa

Con l’inizio del nuovo anno, passare a Fastweb Casa Plus costa 1 euro in più. Quindi, invece di 35,95 euro al mese, si pagheranno 36,95 euro.

Nel bundle dell’offerta, però, rimangono inclusi i due repeater Wi-Fi Mesh con Alexa, a cui si aggiunge la nuova Opzione Plus.

Fastweb Casa Plus: cosa include l’offerta in questo nuovo anno

Con il nuovo anno, il canone mensile di Fastweb Casa Plus è aumentato quindi di 1 euro. La connessione illimitata in tecnologia FTTC e Fibra FTTH fino a 2,5 GBPS resta, così come le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Per attivare l’offerta, basta accedere in questa pagina.

Con l’offerta non manca il modem NeXXt, i 2 Booster e la cosiddetta Opzioni Plus. Chi abita all’interno di un’infrastruttura FTTH, potrà quindi raggiungere la velocità di download fino a 2,5 GBPS e fino a 300 MBPS in upload.

Invece, coloro che sono serviti dal cablaggio FTTC, la velocità massima raggiungibile in download è 200 MBPS, mentre in upload 20 MBPS.

Per ciò che concerne i dispositivi inclusi nell’offerta, il modem NeXXt ha l’assistente vocale Amazon Alexa integrato ed è compatibile con il Wi-Fi 6.

La comodità di Alexa è quella di poter gestire la smart home direttamente con i comandi vocali, a cui si aggiungono specifiche funzionalità della linea fissa.

I due ripetitori Wi-Fi Booster con Alexa integrata sono molto comodi e convenienti per chi abita in una casa molto grande e necessita di portare il segnale in stanze lontane da dove è posizionato il modem. Ciò avviene creando una rete Easy Mesh.

Il primo Booster è compreso nell’offerta, mentre il secondo va esplicitamente richiesto durante la sottoscrizione del contratto, senza però pagare un costo aggiuntivo.

Chi vorrebbe pagare di meno al mese, può sottoscrivere l’offerta Fastweb Casa Light in questa pagina, il cui costo è di 26,95 euro. Le chiamate, però, non sono illimitate, ma bensì a consumo. Comunque è prevista una prova di 30 giorni.

