Fastweb: fibra ultraveloce ad un prezzo speciale per i clienti mobile

La fibra ultraveloce di Fastweb è in offerta a 23,95 euro al mese invece di 27,95 euro per i clienti che sottoscrivono o hanno già sottoscritto un’offerta mobile Fastweb. Inclusi nella promozione vi sono sia i costi di attivazione che il router Internet Box NeXXt con tecnologia Wi-Fi 6.

Le offerte mobile compatibili con lo sconto sulla fibra sono Fastweb Mobile (7,95 euro al mese), Fastweb Mobile Full (9,95 euro al mese) e Fastweb Mobile Maxi (11,95 euro al mese). Tutte e tre prevedono chiamate illimitate e navigazione online in 5G.

L’offerta Fastweb Casa Light per la fibra scontata

Con la fibra ultraveloce dell’azienda italiana di telecomunicazioni Fastweb è possibile raggiungere una velocità massima di 2,5 Gigabit/s in download e fino a 1 Gigabit/s in upload. Sono numeri importanti, a maggior ragione se si prende in considerazione l’attuale offerta, che garantisce uno sconto di 4 euro sulla tariffa mensile.

Tornando alle offerte mobile di Fastweb, qui sotto proponiamo il riepilogo dettagliato:

150 Giga in 5G e chiamate illimitate a 7,95 euro al mese (contributo SIM 10 euro)

200 Giga in 5G e chiamate illimitate a 9,95 euro al mese (contributo SIM 10 euro)

300 Giga in 5G e chiamate illimitate a 11,95 euro al mese (contributo SIM 10 euro)

Ciascuna offerta 5G di Fastweb include inoltre 100 SMS e fino a 13 Giga in roaming senza costi aggiuntivi al mese. I 13 Giga sono utilizzabili in ogni nazione appartenente all’Unione europea più Regno Unito, Svizzera e Ucraina, con la possibilità di effettuare anche chiamate illimitate come se si fosse in Italia.

Ecco infine una panoramica dei prezzi in base all’offerta mobile che si sceglie di sottoscrivere insieme a Fastweb Casa Light per la fibra:

Fastweb Casa Light + Fastweb Mobile a 31,90 euro al mese invece di 35,90 euro

Fastweb Casa Light + Fastweb Mobile Full a 33,90 euro al mese invece di 37,90 euro

Fastweb Casa Light + Fastweb Mobile Maxi a 35,90 euro al mese invece di 39,90 euro