Fastweb: fibra ultraveloce+150 GB in 5G a 31,90€ al mese

Se stai pensando di cambiare operatore per la tua connessione domestica, potresti valutare la combinazione proposta da Fastweb. Include sia la fibra ultraveloce che un piano mobile al prezzo complessivo di 31,90 euro al mese. Questa tariffa si suddivide in 23,95 euro al mese per la fibra ottica con Fastweb Casa Light e 7,95 euro per l’offerta mobile. Quest’ultima mette a disposizione 150 Giga in 5G, chiamate senza limiti verso numeri fissi e mobili in Italia e una serie di altri vantaggi.

Cosa offre Fastweb con il suo piano Casa Light e Mobile

L’offerta per la rete fissa include l’attivazione gratuita e permette di provare il servizio per 30 giorni con la possibilità di disdire senza costi e ricevere un rimborso completo. Per la parte mobile, invece, è previsto un contributo iniziale di 10€ per l’attivazione della SIM o della eSIM.

Fastweb Casa Light offre una connessione fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, assicurando un’esperienza di navigazione fluida e stabile grazie al modem Internet Box NeXXt One con tecnologia Wi-Fi 6. L’apparecchio ottimizza la distribuzione del segnale in tutta la casa, per una connessione fluida ovunque.

Sul fronte mobile, il piano Fastweb Mobile mette a disposizione 150 Giga in 5G, minuti illimitati verso numeri nazionali e oltre 60 destinazioni internazionali e 100 SMS inclusi. Da menzionare anche gli 11 Giga dedicati al roaming, utilizzabili anche in Regno Unito, Svizzera e Ucraina. La SIM viene inviata gratuitamente, mentre l’attivazione ha un costo una tantum di 10 euro.

Per ottenere lo sconto sulla fibra, è necessario attivare Fastweb Mobile a 7,95€ al mese. Grazie a questo mix, il costo di Fastweb Casa Light scende da 27,95€ a 23,95€ al mese, portando l’importo complessivo a 31,90 euro al mese per entrambi i servizi.

Per verificare la copertura della fibra nella tua zona, puoi visitare il sito ufficiale di Fastweb e inserire il tuo indirizzo per controllare la disponibilità.