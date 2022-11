Fastweb, i rincari generalizzati condizionano le offerte di novembre

I rincari generalizzati degli ultimi mesi fanno sì che molti italiani si rimbocchino le maniche per risparmiare sulle spese mensili.

Per quanto riguarda internet e la telefonia, il modo più semplice per ridurre i costi è quello di avere a disposizione un’ampia gamma di tariffe per tutte i tipi di buget.

In questo articolo si parlerà delle offerte di Fastweb, di cui una in particolare continua a essere molto conveniente.

Rincari generalizzati sì, ma si può sempre risparmiare

Al netto dei rincari generalizzati, Casa Light a 26,95 euro al mese resta l’offerta più economica di Fastweb. Eccola nei dettagli:

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps;

linea telefonica con chiamate a consumo verso tutti i numeri fissi e mobili;

modem FasGATE.

Per quanto riguarda il costo delle chiamate, è di 15 centesimi al minuto, ma non è previsto alcun scatto alla risposta. Per aderire a questa offerta basta cliccare qui.

Un’altra offerta interessante è Fastweb NeXXt Casa, il cui costo è di 28,95 euro al mese. Sono previste le chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, Internet fino a 2,5 Gbps e il modem Wi-Fi 6 con Alexa integrata chiamato Internet Box NeXXT.

L’Internet Box ha una porta USB, due porte telefoniche, 4 prese ethernet e il servizio Safe Browsing, che garantisce di navigare in totale sicurezza senza la minaccia di spyware, malware e phishing.

È disponibile il Kid Browsing, il quale è un filtro che permette anche ai più piccoli di navigare in sicurezza.

Fastweb mette anche a disposizione un abbonamento internet casa che prevede la protezione dell’abitazione: Fastweb Casa NeXXt Plus.

Dal canone mensile di 35,95 euro, l’offerta prevede un’Assicurazione Casa Quixa, ma anche un amplificatore Wi-Fi Booster, molto utile per potenziare la connessione senza fili e portarla in posti dell’abitazione più lontani.

Inoltre c’è anche l’Assistenza Plus, con la quale si possono sfruttare interventi tecnici gratuiti.

